Il test dei ballottaggi Affluenza in calo ovunque Occhi su Ancona, Pisa e Siena

di Cosimo Rossi

Affluenza in (fisilogico) calo ai ballottaggi per le elezioni comunali. Alle 23 di ieri in media nazionale si erano recati alle urne il 37,51% degli aventi diritto, contro il 45,43 del primo turno. Secondo i dati diffusi dal ministero dell’Interno la percentuale di votanti più elevata si registra in Veneto, col 41%, e la più bassa in Campania col 34,1. I ballottaggi riguardano 41 comuni, per complessivi 1.340.688 elettori, dopo che il primo turno ha fatto registrare la vittoria del centrodestra in quattro città (Sondrio, Treviso, Latina e Imperia) e del centrosinistra in due (Brescia e Teramo). Ma gli occhi sono puntati sui sette capoluoghi al voto: Ancona, Vicenza, Massa, Pisa, Siena, Brindisi e Terni. Salvo quest’ultimo, dove si sfidano Orlando Masselli (centrodestra) e Stefano Bandecchi (lista civica centrista), in tutti i comuni capoluogo di provincia il duello è tra centrodestra e centrosinistra.

Attenzione particolare per Ancona, unico capoluogo di regione al voto e feudo della sinistra che il centrodestra insidia. Ad Ancona si sfidano Ida Simonella (centrosinistra, 41,28% al primo turno) e Daniele Silvetti (centrodestra, 45,11%). Alle 23 di ieri sera aveva votato il 39,4% degli elettori contro il precedente 42,1 del primo turno. Mentre a Porto Sant’Elpidio la percentuale è del 41% contro il 48,2 del primo turno. Schema opposto a Vicenza, dove Giacomo Possamai parte dal 45,9 per cento nella sfida per sottrarre la città al centrodestra, guidato da Francesco Rucco, che al primo turno ha ottenuto il 44,1%. Qui affluenza più alta: alle 23 hanno votato il 42% degli aventi diritto, contro il 43,6 del primo turno.

Affluenza in calo ai ballottaggi pure in Toscana: alle urne nel complesso della regione il 39,1% contro il 46,1% del 14 maggio scorso. Alle 23 a Pisa aveva votato il 43,6% contro il 45 di due domeniche fa; a Siena il 30,67 rispetto al 40,91 del primo turno e a Massa la percentuale dei votanti alle 23 era il 30,1 contro il precedente 46,9. Questa l’affluenza negli altri tre comuni al ballottaggio: a Campi Bisenzio (Firenze) ha votato il 28,4% contro il 42 del primo turno; a Pescia (Pistoia) il 33,9% contro il 42; a Pietrasanta (Lucca) il 31,3% contro il 44,8%.

Urne aperte anche per il primo turno in 128 Comuni siciliani, tra cui Trapani, Siracusa, Ragusa e Catania. Affluenza (alle 19) in calo rispetto alla precedente tornata elettorale: 33,39% contro 40,95. Il ballottaggio sarà domenica 11 e lunedì 12 giugno. Analogo calendario in Sardegna, dove gli elettori andranno alle urne per il primo turno delle Comunali in 39 centri. Si vota ancora oggi dalle 7 alle 15.