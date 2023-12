Il tamponamento fra i due treni . Fermi al semaforo poi lo schianto. Il Frecciarossa slittato all’indietro

Disastro ferroviario colposo, come ipotesi d’accusa nel fascicolo aperto dalla Procura di Ravenna sull’incidente avvenuto domenica sera sulla linea Adriatica Bologna-Rimini, nei pressi della stazione di Faenza. Uno scontro tra due treni, fortunatamente a velocità ridotta, con una dinamica singolare, per non dire bizzarra. Una sorta di tamponamento a rovescio, come spiega anche Fs: "Il Frecciarossa che precedeva il treno regionale è retrocesso per inerzia a bassa velocità in relazione alla pendenza della tratta e, nel retrocedere, ha urtato il Regionale che era regolarmente fermo al segnale rosso". Insomma: il Frecciarossa che da Lecce doveva raggiungere Venezia, e il regionale ’Rock’ Pesaro-Bologna che lo seguiva – quasi a ruota, è il caso di dire – erano entrambi fermi al semaforo. Perché viaggiassero sullo stesso binario è presto detto: in quel tratto non ce n’è uno dedicato all’alta velocità.

Il Frecciarossa, a causa del tratto un po’ in discesa, avrebbe così cominciato a scivolare all’indietro, per cause che andranno accertate. Le cabine di guida hanno riportato danni tutto sommato contenuti, a conferma che l’urto è avvenuto a una velocità che gli inquirenti ipotizzano sull’ordine degli otto chilometri all’ora. Il numero dei passeggeri feriti da 17 è sceso a sei, uno solo con prognosi di 30 giorni, e tutti erano a bordo dell’ultima carrozza del Frecciarossa, dove i testimoni riferiscono di "un botto tremendo, urla e paura, passeggeri e valigie che volavano a terra". Contuso anche il macchinista del regionale, che per primo ha subito l’impatto. Dunque, nessun tamponamento in retromarcia, l’ipotesi che circolava a caldo. È probabile che ci siano degli indagati a breve. Intanto le Polfer di Ravenna e Faenza stanno acquisendo le testimonianze dei passeggeri: 400 erano quelli a bordo del Freccia, una sessantina sul regionale. I due convogli, già rimossi dai binari, sono sotto sequestro, mentre verrà disposta una consulenza tecnica da affidare a un esperto in materia di disastri ferroviari.

Da ieri mattina la circolazione era in graduale ripresa, anche se ancora nel pomeriggio si segnalavano ritardi sulla linea Adriatica, persino in Abruzzo. Durante le attività necessarie per liberarla, i treni hanno utilizzato il percorso alternativo via Ravenna, accumulando ritardi fino a 120 minuti. Eloquente il racconto di Stefania, alle 3 di lunedì notte: "In 500 siamo sul Frecciarossa partito da Milano alle 17.50 e diretto a Pescara. Arrivati alle 20.10 non siamo più ripartiti a causa dello scontro. Dopo 4 ore senza informazioni il treno è ripartito. Alle 2,51 siamo di nuovo fermi a Rimini e il macchinista se n’è andato".

Reagiscono "con sconcerto" all’incidente i sindacati Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti e Orsa Emilia-Romagna, esprimendo "vicinanza ai lavoratori" e la sollecitazione "a individuare e definire immediatamente nel dettaglio le cause e le dinamiche di tale incidente". Per la parlamentare forlivese di Forza Italia, Rosaria Tassinari, "il tema della sicurezza sulla rete ferroviaria italiana è centrale e prioritario per questo governo fin dal suo insediamento ed è indispensabile continuare ad investire sulla strada della sicurezza".