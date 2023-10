Il Superbonus 110 ora si ferma al 70

Salvo ulteriori modifiche dal 2024 il Superbonus sarà meno conveniente. Per le spese sostenute l’anno prossimo, infatti, lo sconto scenderà al 70%. Resterà al 110% solo per chi ha concluso i lavori entro il fine anno. La detrazione al 110% resta per gli immobili localizzati nelle aree colpite dal terremoto e per quelli che hanno una finalità sociale. Ma non basta. Per gli immobili comprati, riqualificati e rivenduti entro 5 anni dalla fine dei lavori, sarà tassata al 26% la plusvalenza ottenuta rivendendo una casa che è stata ristrutturata con il superbonus 110.