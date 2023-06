Il suo lascito è andato oltre le attese

Maurizio

Sacconi

Con la morte di Silvio Berlusconi verranno i giorni del facile elogio nonostante l’esasperata dimensione della polemica e della indagine giudiziaria che ha accompagnato il suo percorso pubblico. La sua “discesa in campo“ nel 1994 deviò, democraticamente, il corso degli eventi a sua volta, prima, determinato da corpi dello Stato, settori dell’informazione, minoranze politiche. Gli stessi ambienti che poi avrebbero fatto cadere il suo governo legittimo. L’uomo era certamente volitivo e ogni sconfitta lo induceva ancor più a combattere con alterni risultati, sempre condizionati dalla presenza nel campo di gioco di armi improprie. Un uomo pubblico deve essere giudicato dalla oggettività degli effetti prodotti dalla sua azione. Difficile dire quanto aiutò la crescita dell’economia e della società italiana perché non sempre agli obiettivi dichiarati corrisposero gli esiti attesi, ma impedì che si realizzassero le intenzioni opposte. La legge Biagi, il primo modulo di ridisegno delle aliquote Irpef, la nascita dell’Istituto Italiano di Tecnologia e altro ancora concorsero a fare un contesto.

Certamente non risolse l’anomalia giudiziaria che era stata all’origine del suo impegno pubblico. Nella cultura politica della vitalità si iscrive anche la vicenda di Eluana Englaro. Nel dubbio, in assenza di una legge sul testamento biologico, egli scelse il favor vitae nonostante i sondaggi ostili. Ebbe, con modalità forse piu istintive che densamente elaborate, la visione più illuminata del futuro geopolitico del continente cui apparteniamo. Convinto atlantista, pensò di aggregare in un secondo cerchio della Nato persino la Russia di Putin e la storica stretta di mano di Pratica di Mare rimane un monito per il futuro. Il suo lascito è andato oltre le sue stesse attese. Una giovane donna siede a Palazzo Chigi rappresentando una destra di governo certamente evoluta rispetto alle origini. Il debito oggettivo verso Berlusconi non può essere dimenticato.