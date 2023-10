Il summit delle divisioni . Torna l’ipotesi dei due Stati. Appello di Meloni a Israele:: "Non cerchi vendette"

Fallisce il Summit della Pace al Cairo. Nessuna dichiarazione congiunta finale. Nonostante l’assenza – per ovvi motivi – di Hamas, Israele, Stati Uniti e Iran, gli oltre 30 Paesi convenuti non trovano l’accordo su un testo unitario. Con la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ci sono altri leader europei come il premier spagnolo Pedro Sanchez e quello greco Kyriakos Mitsotakis, oppure africani come il presidente del Sudafrica Cyril Ramaphosa. Francia, Germania e Regno Unito schierano i ministri degli Esteri. Poi c’è il presidente del Consiglio europeo Charles Michel, secondo cui Israele deve esercitare il diritto ad autodifendersi "nella cornice della legge internazionale". Le divergenze decisive emergono proprio sulla formulazione "diritto di Israele all’autodifesa" e sulla condanna senza appello di Hamas quale gruppo terroristico.

Germania, Francia e Italia annunciano aiuti economici a Gaza, così come Giappone e Canada. Sull’altro fronte, la Giordania evoca "crimini di guerra" israeliani, Libia e Brasile stigmatizzano l’"occupazione" delle terre palestinesi, la Turchia accusa Tel Aviv di "colpire ospedali". Meloni contribuisce al dibattito elencando le priorità del momento: ogni sforzo per l’"immediato rilascio degli ostaggi", fermo no "alla trappola del terrorismo". La premier auspica inoltre, senza giri di parole, che "la reazione di Israele non sia animata da un sentimento di vendetta", nella "prospettiva" mai così necessaria "di due popoli e due Stati". "Nessuna causa giustifica donne massacrate e neonati decapitati e brutalmente ripresi con una telecamera", ricorda la premier. "Dialogare e ragionare" appare l’unica salvezza per non "cadere nella trappola" di Hamas che non vuole "difendere il diritto del popolo palestinese", ma creare "un solco incolmabile tra Paesi arabi, Israele, Occidente, compromettendo definitivamente pace e benessere". Abboccare "sarebbe una cosa molto stupida. No allo scontro di civiltà", è la sintesi.

La premier affronta il tema anche nei bilaterali con il padrone di casa Abdel Fattah al-Sisi e con il presidente dell’Autorità nazionale palestinese Abu Mazen. Poi in serata atterra in Israele per i previsti appuntamenti con il premier Bibi Netanyahu e (al telefono) con il capo dello Stato ebraico Isaac Herzog. Dice a Netanyahu: "Noi difendiamo il diritto di Israele a esistere, a difendere la sicurezza dei propri cittadini. Comprendiamo assolutamente che un atto di terrorismo deve essere combattuto. Pensiamo e crediamo che voi siate in grado di farlo nel migliore dei modi, perché noi siamo diversi da quei terroristi". Risponde Netanyahu: "Questo è un test di civiltà che dobbiamo vincere. Ci aspettiamo che tutti i Paesi che si sono schierati per combattere l’Isis si schierino per combattere Hamas", organizzazione di "mostri, barbari, assassini".

L’Egitto, da parte sua, ricorda la "morte di migliaia di civili innocenti sia da parte palestinese sia israeliana" e chiede l’impegno a lanciare "un appello globale per la pace e la sicurezza". A fine summit arriva solo una nota ’depurata’. Ne fa le spese l’appello al "cessate il fuoco" invocato dall’Onu. "È giunto il momento di agire per porre fine a questo incubo orribile e per costruire un futuro all’altezza dei sogni dei bambini della Palestina, di Israele, della regione, del mondo", dichiara il segretario generale Antonio Guterres.

Anche nel dialogo con l’Anp, Meloni invoca pace e sicurezza per palestinesi e israeliani. "Rimarremo saldi, non importa quanto dureranno le sfide", è la replica di Abu Mazen. Per il numero uno dell’Anp, "la pace e la sicurezza possono essere raggiunte solo attraverso l’attuazione della soluzione dei due Stati", però esclusivamente "basata su risoluzioni di legittimità internazionale che richiedono il riconoscimento dello Stato di Palestina su tutti i territori della Cisgiordania, compresa Gerusalemme Est e la Striscia di Gaza".

Il padrone di casa, generale al-Sisi, avverte: "La liquidazione della questione palestinese senza una giusta soluzione non avverrà e in ogni caso non avverrà mai a spese dell’Egitto". La richiesta di protezione internazionale per gli abitanti di Gaza è forte e chiara: "Rinnoviamo il nostro rifiuto dello sfollamento forzato dei palestinesi e del loro esodo nel Sinai". E il Cairo offre ancora la propria sponda all’Anp: "L’Egitto manterrà sempre la sua ferma posizione a sostegno dei diritti dei palestinesi, credendo nella pace come opzione strategica e irreversibile fino alla soluzione a due Stati".