Il sociologo: "I soldi non bastano, servono casa e sanità"

Le culle non si riempiono con i soldi, né con quelli da preservare nei portafogli dei contribuenti, né con altri da dirottare suiloro conti bancari. O meglio, "detrazioni e sussidi sono una linea su cui insistere per favorire la natalità, ma non rappresentano la strada maestra", spiega Umberto Di Maggio, docente di Sociologia Generale all’Università Lumsa (Libera Università Maria Santissima Assunta), sede di Palermo.

Che cosa serve allora per invertire la rotta?

"Le istituzioni sono chiamate a potenziare il welfare, dalla scuola alla casa, alla salute. I ragazzi vogliono sapere se tra 30-40 anni saranno costretti o meno ad indebitarsi per usufruire di prestazioni sanitarie che il sistema nazionale dovrebbe garantire. Bisogna investire sulla sicurezza nel futuro per le nuove generazioni che, in virtù della pandemia, hanno visto ancor più sgretolarsi il mito del capitalismo, dell’uomo in salute, bello ed immortale".

Le culle vuote non si spiegano con l’inflazione dell’io, la tendenza dei giovani a privilegiare la loro formazione e carriera piuttosto che il mettere al mondo dei figli?

"Il primato dell’io sul noi non è una prerogativa dei giovani, investe anche i loro genitori, nati dopo il Boom economico. Lo dimostra la destrutturazione in corso dei corpi intermedi, dai partiti ai sindacati che faticano a trovare un ricambio generazionale".

Ma i giovani voglio generare?

"Sì, anche loro col Covid hanno scoperto la centralità della famiglia. Chiedono, però, che questa capanna possa poggiarsi su pilastri solidi e non effimeri".

La Cina, dopo decenni di disincentivi alla natalità, si è scoperta con le culle vuote al pari dell’Occidente. Che epoca stiamo vivendo a livello globale?

"Più che nell’inverno demografico siamo ancora in autunno. Si stanno vedendo i primi effetti di politiche globali, a lungo termine, votate al depotenziamento del welfare e avviate nel post Boom".

Giovanni Panettiere