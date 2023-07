Il sindaco Sala e la gestione: se ha sbagliato il Comune pagherà

"Se ci saranno responsabilità, chi ha sbagliato, compreso il Comune, dovrà pagare. Rimanendo il fatto che purtroppo sei persone sono morte". All’indomani dell’incendio che ha ucciso sei ospiti della Rsa ’Casa per Coniugi’ di via dei Cinquecento, al quartiere Corvetto di Milano, il sindaco Giuseppe Sala ha parlato chiaro su quanto accaduto nello stabile di proprietà di Palazzo Marino ma gestito dalla coop Proges. Già, la coop Proges, che ha precisato che venerdì notte c’erano in servizio 5 ausiliari socio-assistenziali, un infermiere e un custode, con numeri in linea con le "soglie di minutaggio previste dalla Regione".

Presente anche un addetto specializzato antincendio, che doveva sopperire al malfunzionamento dell’impianto di rilevazione fumi. Sul fronte delle indagini, prende sempre più corpo l’ipotesi che a innescare il rogo sia stata una sigaretta spenta male e che poi la propagazione delle fiamme al resto della stanza 605 sia stata accelerata dall’ossigeno di una bombola. Gli accertamenti degli specialisti del Nucleo investigativo antincendi dei vigili del fuoco di Milano, aiutati con apparecchiature laser dai colleghi di Roma, si concentreranno su tutti i letti, considerato che quello coinvolto inizialmente dalle fiamme sarebbe bruciato in modo rapidissimo: gli inquirenti vogliono verificare la qualità dei materiali utilizzati.