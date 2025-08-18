Il signore delle vallette, i Festival di Baudo specchio di un’era. Definì il dualismo bionda-mora

Roma, 18 agosto 2025 – Pippo Baudo non saliva sul palco di Sanremo per condurre, ma per dividere il pubblico che si compiaceva di vedere il più efficace degli ossimori visivi: la bionda e la mora, Eva e Lilith, l’angelo e la tentatrice. Il copione non cambiava: era la “vallettitudine”, quella particolare condizione emotiva in cui una parte del Paese riconosceva sé stesso, sospeso tra la Milano da bere e la provincia con la tv in cucina. E nel frattempo la politica arranca, Tangentopoli esplode, i governi cadono: ma la vera stabilità è sapere che sul palco c’era un uomo che decideva i ruoli e due donne che li interpretavano.

Pippo Baudo con Sabrina Ferilli e Valeria Mazza

Pippo pretendeva di essere demiurgo, regista e tutore. Dettava le gerarchie: tu sei la bionda che illumina, tu la mora che incendia. Nel 1984 torna a Sanremo dopo sedici anni contornato da giovani donne: Iris Peynado, attrice dominicana; Elisabetta Gardini, attrice e conduttrice; Tiziana Pini, attrice comica; ed Edy Angelillo, attrice e doppiatrice. Questa edizione non mette in scena la dialettica bionda–mora; la scelta sembra più un coro stile Il racconto dell’ancella, ma è rivelatrice: quattro figure femminili utilizzate come multiplo specchio della conduzione maschile. Nel ’92 sfodera una tripla valanga di charme: Alba Parietti, Brigitte Nielsen e Milly Carlucci. Ognuna ha la veste di co-conduttrice in una serata, salvo ritrovarsi insieme nell’apoteosi finale. Non è solo un escamotage stilistico, è un déjà-vu del contrasto: bionda-mora-bionda, come se lui dicesse: "accendi, spegni, riaccendi". L’edizione è ricordata soprattutto per l’attrito con Alba Parietti, tant’è vero che l’anno dopo la compagnia sul palco si riduce a una sola: Lorella Cuccarini. E Parietti solo al Dopofestival.

Ma l’edizione chiave è del 1994: per la prima volta anche come direttore artistico, porta all’Ariston Anna Oxa, cantante e vincitrice del Festival nel 1989, insieme alla modella Cannelle. A posteriori, Oxa e Cannelle sono figure complesse: la prima, artista indipendente, assume potere; la seconda, militante dell’identità nera, sfida i cliché. Lui ripete il motto "L’ho scoperta io!" come se la loro presenza sia merito suo. Il 1995 è una pietra miliare nella saga bionda-mora: Anna Falchi, di origini finlandesi, incarna la bionda statua; Claudia Koll, reduce da film audaci, interpreta la mora sensuale.

Se l’edizione definisce il racconto bionda-mora, il 1996 lo porta al parossismo: sono protagoniste la top Valeria Mazza e l’attrice Sabrina Ferilli. Mazza, icona dopo le copertine di Sports Illustrated, interpreta la bionda algida; Ferilli, attrice vicina al mondo dei film “neonrealistici” romani, incarna la bruna verace. Il 2002 riporta in scena Baudo con la rituale coppia mora–bionda: Manuela Arcuri e Vittoria Belvedere: una genera fascino immediato, l’altra propone bellezza enigmatica. In quell’edizione, Roberto Benigni scatena una bufera politica così intensa da evocare lanci di uova. Le vallette rimangono mute, quiete e combinate nei loro ipertrofici abiti. L’anno successivo Pippo presenta le serate con Serena Autieri e Claudia Gerini. Nel 2007, colpo di scena: Michelle Hunziker da sola, che Pippo lancia come segno di modernità. Peccato che in quella solitudine non ci sia emancipazione, ma solo l’ennesima declinazione della bellezza bionda, internazionale, di una Barbie svizzera iper-glamour. Nel 2008, Andrea Osvárt e Bianca Guaccero. Bionda e mora, ritorno all’ordine.

È quasi grottesco notare come la televisione italiana, mentre il Paese vive crisi politiche e scandali finanziari, rinnovi l’illusione che basti una coppia contrapposta per dare equilibrio al caos. Pippo sembra dirci: ecco, vi do il bianco e il nero, il dolce e l’amaro, così vi distraete. E allora sì, si può ridere della sua mania di dire "L’ho scoperta io!". Ma la verità è che la vallettitudine non è ancora finita: oggi riemerge in altri contesti, nelle stesse logiche di immagine e potere. A pensarci bene, forse non erano le vallette ad avere bisogno di Baudo. Era Baudo ad avere un disperato bisogno di loro.