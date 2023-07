Il serial killer delle prostitute arrestato dopo tredici anni Decisivo il Dna lasciato sulla pizza

L’uomo che la polizia Usa ha arrestato per uno dei cold case più intricati degli ultimi dieci anni, l’omicidio di almeno tre giovani donne a Long Island, sembra uscito dalle pagine di un romanzo noir. Ma l’architetto 59enne Rex Heuermann, sposato e con due figli, non è un personaggio di fantasia: è accusato di essere un assassino spietato, avrebbe ucciso almeno tre giovani donne, i cui resti furono trovati su una spiaggia chiamata Gilgo Beach nel 2010. L’uomo è stato inchiodato dal Dna prelevato da una fetta di pizza. "È un demone che cammina in mezzo a noi", ha detto il capo della polizia della contea di Suffolk Rodney Harrison. L’architetto, comparso in tribunale subito dopo il suo arresto, si è dichiarato non colpevole, scoppiando a piangere. "Non sono stato io", avrebbe detto tra le lacrime. Le vittime erano tutte escort.