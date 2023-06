Il senso dell’attesa è poco social

di Viviana Ponchia

Davvero l’attesa non è una condizione contemporanea. E costituisce l’affronto più spudorato al nostro essere “social”: schiacciati nel presente, bombardati di suoni e immagini. E rapidi come ramarri. Ecco, il contrario di velocità potrebbe non essere lentezza ma attesa, l’enigma filosofico fra qualcosa che è finito e qualcosa che sta per iniziare. Un punto sospeso. L’idea più vicina all’eternità che si possa immaginare, inutile e terribile.

Abbiamo accettato di disfarci del nulla per pigrizia, vigliaccheria o cattiva educazione. Saturando i tempi morti con dialoghi assurdi. E ignorando che proprio lì, nel tempo in cui non accade niente, si dà la possibilità che qualcosa accada. Una nuvola di passaggio, un respiro profondo, la soluzione di un problema. Pura estasi. E in lontananza il futuro che sorride a mani vuote.