Il segretario Uil: "Questa manovra non aggiunge un euro in tasca agli italiani"

Perché siete critici sulla manovra del governo Meloni? "Abbiamo espresso un giudizio complessivamente negativo – avvisa PierPaolo Bombardieri, numero uno della Uil – perché non ci sono risposte sui temi che noi consideriamo fondamentali e che abbiamo posto unitariamente".

Eppure, uno dei principali interventi riguarda il taglio del cuneo per i redditi medio-bassi.

"Per quel che riguarda il cuneo fiscale, ci intestiamo il risultato ottenuto e lo attribuiamo alle lotte dei lavoratori, che hanno anche scioperato, all’epoca del Governo Draghi, per questa rivendicazione. Ciò detto, però, il provvedimento non è strutturale, è stato finanziato in deficit e andrà, dunque, rifinanziato di anno in anno. Peraltro, la busta paga di gennaio 2024 sarà uguale a quella di dicembre 2023, proprio perché ci troviamo di fronte a una decisione di mantenimento, che conferma ciò che già c’era. Per fare una battuta, mi viene in mente quel film in cui Totò vendeva la Fontana di Trevi e a ciascuno dei turisti che arrivava diceva che c’era la fontana da comprare".

Ma viene ridotta anche l’Irpef.

"La rimodulazione delle aliquote Irpef genererà zero euro per i redditi fino a 15 mila e non più di 22 euro netti per i successivi scaglioni. Peraltro, le decisioni in materia di fisco vanno nella direzione opposta a quella da noi unitariamente auspicata: non si parla più di evasione fiscale e si perpetuano le divergenze di trattamento, visto che, su questo fronte, nulla è previsto per lavoratori dipendenti e pensionati, mentre per le partite Iva vengono stanziati 4 miliardi, per consentire loro di rinviare il versamento dell’acconto". Sono state previste risorse per il rinnovo dei contratti del Pubblico impiego. La vostra risposta, però, non è stata positiva. Perché?

"Nel nostro Paese, resta aperta una questione salariale, causata dalla perdita di circa il 15% del potere d’acquisto di salari e pensioni. Ebbene, le cifre messe a disposizione dal governo per il rinnovo dei contratti del pubblico impiego non saranno sufficienti a ottenere quel recupero. Non solo; non sono state accettate, per il settore privato, le nostre richieste di detassare gli aumenti contrattuali né di primo né di secondo livello".

Anche sul capitolo previdenza siete stati molto critici.

"Certo, perché oggi sarà ancora più difficile andare in pensione. Ci sarà un fondo unico, essendo stata messa in discussione persino l’ape social, si peggiora ulteriormente opzione donna e non c’è pensione di garanzia per i giovani. E non parliamo del lavoro". Nel senso?

"Non ci sono soluzioni per la precarietà del lavoro, non c’è traccia di politiche industriali, non ci sono risorse per la sicurezza sul lavoro né sono previste assunzioni per rafforzare le ispezioni. A tal proposito, noi abbiamo chiesto l’istituzione di un rappresentante dei lavoratori per la sicurezza anche nelle piccole aziende, il rafforzamento di questa figura in tutti i luoghi di lavoro, oltre all’utilizzo dei 2 miliardi accantonati dall’Inail. Anche su tutto questo non c’è stata risposta".

E le risorse per la sanità: anche quelle non sono sufficienti?

"I 3 miliardi stanziati sono una mancia: in termini relativi al Pil c’è stata una riduzione. Molta parte di queste risorse verranno assorbite dall’aumento dei costi delle strutture, dell’energia elettrica e così via. C’è una condizione complessiva della sanità che ci preoccupa. Il diritto alla salute è sempre più negato: basti vedere le vergognose lungaggini nelle liste d’attesa e il progressivo depotenziamento del sistema pubblico. Non vorremmo che tutto si risolvesse regalando al privato il nostro Servizio sanitario nazionale".

I margini finanziari di intervento, però, sono molto risicati.

"È un alibi che non regge: in questa manovra non è previsto un solo euro che entri con l’extratassa sugli extraprofitti. Ci sono multinazionali, ad esempio, del settore farmaceutico, dell’energia, della logistica, della finanza che hanno fatto guadagni stratosferici anche durante la pandemia o in occasione degli eventi bellici. Niente è stato fatto per recuperare risorse in quegli ambiti, nonostante gli impegni proclamati dal governo con particolare riferimento al mondo bancario".

Landini chiama allo sciopero generale. Che cosa farete?

"Martedì scorso abbiamo svolto un Consiglio confederale della nostra organizzazione che si è concluso con un documento inviato a Cgil e Cisl: abbiamo loro proposto di proseguire il percorso unitario per sostenere il contenuto delle piattaforme e delle rivendicazioni unitarie, avviando insieme un percorso di mobilitazione regionale, territoriale e di categorie, prevedendo manifestazioni con ore di sciopero. La Cgil ha accettato la nostra proposta, la Cisl non si è ancora espressa: non è il momento dello sciopero generale, poi si vedrà. Ora proviamo a trovare una sintesi unitaria per la mobilitazione da mettere in campo nel prossimo mese. Ne dovremmo parlare con Landini e Sbarra all’inizio della prossima settimana".