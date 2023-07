Il secolo lungo di Kissinger Dalla Guerra fredda all’amico Xi La mediazione del ‘grande vecchio’

di Cesare De Carlo

Il secolo lungo di Henry Kissinger rilancia la realpolitk. Più o meno con le stesse ambizioni di 52 anni fa e nello stesso posto, a Pechino. Da allora Super Henry c’è tornato cento volte, tanti quanti sono i suoi anni. E ieri sull’una e sull’altra sponda del Pacifico le immagini dell’incontro con Xi Jinping, il presidente della Cina comunista, hanno fatto riaffiorare speranze di distensione. Eppure la sua non era una missione diplomatica, non recava messaggi confidenziali del governo americano, non ne aveva nemmeno il consenso. Certo – ha detto una fonte non senza imbarazzo – eravamo stati informati. "Ma Henry Kissinger è andato laggiù di sua volontà, da privato".

IDEA DEL VIAGGIO

Privato nella veste. Non nel simbolismo. Pochi dubbi che l’idea del viaggio non sia stata sua. Ancora di meno che l’amministrazione Biden, mortificata da pellegrinaggi inutili, vi si sia rassegnata nell’impossibilità di un ‘reset’ diplomatico tramite i normali canali. In tre mesi a Pechino si erano succeduti il ministro della Difesa Austin, snobbato dal pari grado Li Shangfu (sulla lista nera della Casa Bianca), il segretario al Tesoro Janet Yellen, l’inviato per il clima John Kerry, il segretario di Stato Antony Blinken. Avevano sperimentato freddezza se non addirittura arroganza. Blinken da Xi aveva fatto anticamera. Ieri invece l’onnipotente presidente è andato incontro al ‘dottor Kissinger’ (dottorato a Harvard) che avanzava sorretto dal bastone e da un funzionario. Calorosissimo il benvenuto: "Il popolo cinese non dimentica un vecchio amico. Ricorderò sempre il suo contributo storico all’avanzamento delle relazioni fra Cina e Stati Uniti e all’amicizia tra le due nazioni". E la televisione di Stato: "La politica americana ha bisogno di saggezza diplomatica alla Kissinger e di coraggio politico alla Nixon".

VIETNAM E CILE

Citazione non casuale. Nel 1971 Henry Kissinger era il consigliere per la sicurezza del presidente repubblicano Richard Nixon. Più ascoltato e influente del segretario di Stato William Rogers. Era stato lui in nome della realpolitik (tedesca la lingua madre) a impostare i negoziati di pace con il Vietnam del Nord. Quella guerra voluta dai democratici Kennedy e Johnson si era trascinata per troppo tempo ed era costata troppo sangue. Sempre in nome della realpolitik avrebbe appoggiato il golpe di Pinochet contro Allende. Il Cile stava per diventare un’altra Cuba. E contemporaneamente maturava il proposito di rompere l’asse Mosca–Pechino. Erano i tempi della Guerra fredda. Il blocco comunista vedeva sulla stessa linea l’Urss di Breznev, il successore di Kruscev, e la Cina di Mao. Di qui il progetto di aprire alla Cina, con la quale non c’erano relazioni diplomatiche, e inserire un cuneo con l’Urss sfruttando anche le tensioni di confine. Un anno dopo, nel 1972, le strette di mano sempre a Pechino fra Nixon, Mao e Ciu Enlai davano corpo alla spregiudicata visione.

INTERA NOMENKLATURA

Quelle strette di mano avvennero nello stesso luogo in cui ieri Xi ha accolto l’illustre americano: a Diaoyutai, la residenza estiva dei dittatori cinesi. Presente l’intera nomenklatura. Altro particolare non casuale. Più importante dei colloqui è la trasparente intenzione di Kissinger di ripetere l’operazione di mezzo secolo fa, vale a dire rompere l’asse Mosca–Pechino, improvvisamente ricompattato dalla confusa politica estera di Joe Biden. Del resto anche Xi sa che la sua ‘amicizia incrollabile’ con Putin di fatto è già crollata. L’Ucraina ha dato un colpo mortale alla credibilità russa. Il futuro della Cina dipende dai rapporti con gli Usa. E Kissinger glielo ha sottolineato. "Sono qui come amico – ha detto – voglio contribuire a eliminare gli equivoci, a favorire la coesistenza pacifica, a evitare confronti". E’ la consacrazione di una nuova visione bipolare: Usa e Cina. Ed è la fine del multipolarismo post Guerra fredda.

