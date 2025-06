Il sacrificio di Aymane. Lui è morto per salvarli. Loro se ne sono andati

Da una parte lo strazio di un padre che ha perso ciò che di più caro aveva al mondo. Dall’altra, un intero Paese che si stringe intorno a un giovane che ha sacrificato la propria vita per soccorrere una coppia in difficoltà. In mezzo, il sorriso di Aymane Ed Dafali, sedici anni di sogni e progetti per un’esistenza spezzata in un sabato di allegria sotto il sole dei lidi ferraresi. Aymane è morto cercando di salvare due giovani in difficoltà nelle acque Logonovo, il canale che separa i lidi di Estensi e Spina sulla costa di Comacchio. Un tratto particolarmente insidioso nel quale, come spiega il bagnino Filippo Barillari, la balneazione è rigorosamente proibita proprio a causa delle forti correnti.

Non si dà pace il padre del giovane, Abderrohim Ed Dafali. Davanti alle telecamere del Tgr Veneto riesce solo a ricordare con poche parole quel figlio che non rivedrà mai più, prima che le lacrime prendano il sopravvento: "Era un ragazzo bravo, felice, tranquillo". A ricostruire quei momenti terribili, sempre parlando al Tg, è uno degli amici del giovane marocchino. "Siamo arrivati alle 15 – spiega –, avevamo l’idea di prendere un pedalò, Aymane era entusiasta. Non lo aveva mai provato". All’improvviso il gruppo di amici sente le richieste di aiuto. Il 16enne si tuffa, senza pensarci. Non riemergerà più. "Mi sono girato e non l’ho più visto" conclude sconvolto l’amico.

La coppia in difficoltà, stando alle prime ricostruzioni, si sarebbe allontanata subito dopo il salvataggio. Si tratta di un ragazzo e una ragazza tra i 20 e i 30 anni. "Io li ho riportati dove toccavano – racconta un testimone – Poi sono immediatamente tornato in acqua perché era stata segnalata la presenza di una terza persona sotto". Monica Ferraccioli, sindaco di Castelnovo Bariano, Rovigo, in cui da qualche anno il 16enne abitava con la famiglia, è scossa: "Aymane è morto da eroe". Ha compiuto un gesto straordinario, mosso da un istinto nobile". Il sindaco di Comacchio Pierluigi Negri: "Ha dimostrato altruismo e generosità, non ha esitato a gettarsi in acqua per soccorrere altri ragazzi, pagando con la vita". Il mio pensiero va alla famiglia, mi unisco al loro dolore con un abbraccio".

Commenti di commozione da tutt’Italia. Tra i primi, quello del vicepremier Matteo Salvini. "Un gesto di coraggio e altruismo che gli è costato la vita. Eterna gratitudine a te, giovane Aymane" scrive sui social. Il presidente del Senato Ignazio La Russa parla di "un gesto eroico, che racconta il coraggio e l’altruismo di un giovane straordinario". L’omologo alla Camera Lorenzo Fontana eprime "cordoglio" e parla di un atto "di grande coraggio e umanità". Così l’europarlamentare Stefano Bonaccini: "Un ragazzo coraggioso e generoso, che ha perso la propria vita per salvarne altre". Della tragedia è stata informata la procura di Ferrara che, nelle prossime ore, deciderà se disporre l’autopsia sul corpo suo corpo.