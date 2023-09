Il sacrificio da cui è nata una nuova storia

Baroncini

Cosa resta del caso di Federico Aldrovandi, ora che la memoria di questo ragazzo strappato alla vita da un controllo di polizia è ormai maggiorenne? Diciotto anni danno certezze granitiche in sede giudiziaria, ma anche la giusta distanza – forse – per ragionare senza paura di cosa non sia andato in una vicenda che ha scritto un’importante pagina della storia processuale penale in Italia, pensate al caso di Stefano Cucchi e al tema del reato di tortura. E lo ha fatto principalmente per le mancanze del sistema (poteva la polizia indagare sulla polizia stessa?), per la sottovalutazione del fatto (qualificato in eccesso colposo in omicidio colposo, dunque reato di basso profilo, e non in omicidio preterintenzionale), per l’anomalia dell’indagine (il pm non andò sul posto perché si parlò genericamente di morte per droga e venne poi sostituito perché emerse un’indagine ’familiare’ proprio per stupefacenti). Lo ha fatto, semmai ancora di più, per la tenacia di una famiglia che nel 2005 – quando i social non esistevano – ha squarciato un cielo oscuro di silenzi e depistaggi, falsità e brogliacci cancellati, poi provati in aula, grazie a un blog. Senza quel blog, come ha detto il giudice d’appello Luca Ghedini a Filippo Vendemmiati, "forse Aldrovandi sarebbe ancora morto per droga".

Il caso di Federico è stato anomalo perché è stato il primo in Italia in cui gli agenti sono stati ritenuti colpevoli per la morte di un giovane uomo che avevano in custodia e badate bene che quel giudizio richiesto, quel vaglio che ha portato a quattro condanne a tre anni e sei mesi (tre anni però coperti dall’indulto) e quella memoria che ora è maggiorenne, sono la migliore garanzia per tutte le forze dell’ordine che lavorano con dedizione, correttezza, giustizia, eroismo ed equità nel nostro Paese. E pure per tutti i cittadini. Dal sacrificio di Federico, dallo sforzo disumano – e che non dovrebbe mai toccare ad alcuno – della sua famiglia, è nata una nuova storia. Penale e civile.