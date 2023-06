Il rogo dei libri e i rischi per l’umanità

Matteo

Massi

Buenos Aires e Stoccolma sono divise da 12.553 chilometri. Mentre ieri a Buenos Aires veniva definita una volta per tutte la questione dell’eredità di Jorge Luis Borges – libri e manoscritti compresi destinati ai parenti dell’ultima moglie dello scrittore, conservando l’attività della Fondazione – a Stoccolma la polizia dava il via libera a una manifestazione per bruciare il Corano, il libro sacro dell’islam, davanti a una moschea. Quello che Ray Bradbury si era limitato a raccontare in “Fahrenheit 451“ (vigili del fuoco che vanno a caccia di libri da bruciare) diventa realtà in Occidente. Che aveva conosciuto il rogo pubblico, nell’età moderna, durante il nazismo: 10 maggio 1933, con il ministro della Propaganda, Joseph Goebbels che bruciò 25mila volumi nella sola Berlino. In quel posto ora, la Bebelplatz, c’è un memoriale che ricorda l’orrore di quella notte con le parole di Heinrich Heine, datate addirittura 1820: "Là dove si bruciano i libri, si bruciano anche gli uomini".

“La biblioteca di Babele“ di Borges esce invece nel 1941 nella raccolta “Il giardino dei sentieri che si biforcano“ e lì dentro viene teorizzato, tra geometria e letteratura il concetto di biblioteca infinita, ossia "tutto ciò che è dato esprimere, in tutte le lingue" che poi, a stringere, significa la conoscenza. Conoscenza umana: infinita e appunto potenziale.

Pensare che nel 2023 si ripropongano nell’Occidente, in Europa, il più vecchio dei continenti, scene che abbiamo visto nelle piazze di regimi dittatoriali e teocratici, è inquietante. Scene che – quando si sono verificate dall’altra parte del mondo – sono state puntualmente condannate da questa parte del mondo. Perché il rogo dei libri, in ogni caso, rischia di rendere purtroppo attuale la sinistra profezia di Heine di due secoli fa.