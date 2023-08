Il rogo alle Hawaii Anche Oprah Winfrey porta aiuti agli sfollati

Con un bilancio provvisorio di 93 vittime, quello dell’isola di Maui alle Hawaii è diventato l’incendio più letale nella storia Usa dal 1918, quando 453 persone morirono in Minnesota e Wisconsin. Il numero delle vittime nell’arcipelago tropicale ha superato quello del Camp Fire, l’incendio del 2018 in California, che ha praticamente cancellato la piccola città di Paradise dalla mappa e ucciso 86 persone. Ma la conta dei morti è appena iniziata e le autorità prevedono che il bilancio finale sarà molto più pesante: ci sono ancora un migliaio di dispersi e solo il 3% dell’aerea devastata dalle fiamme è stato per ora perlustrato, anche con l’aiuto dei cani da soccorso. Si moltiplicano anche le iniziativa di solidarietà, con i vip in prima fila: l’ultima è la popolare anchor Oprah Winfrey, sbarcata a Maui per portare aiuti alla popolazione locale, distribuendo pacchi in un rifugio per gli sfollati. La Farnesina ha aperto all’aeroporto internazionale di Maui un desk di assistenza con personale del consolato generale di San Francisco per i circa 60 italiani presenti.