Il ritratto di Giambruno. Tv, gaffe e polemiche. Ascesa e declino dell’ex first gentleman

Sul suo Diario del giorno adesso c’è una bella nota, e Andrea Giambruno è finito in castigo. Finiti i dolci giorni di 10 anni fa, quando un frutto li fece incontrare. Andrea Giambruno, ormai ex compagno di Giorgia Meloni e forse, mah, chissà, anche ex conduttore di Mediaset, incappò nella futura madre di sua figlia (Ginevra, 7 anni) negli studi televisivi di Quinta Colonna. La fondatrice di Fratelli d’Italia arrivò affamata, ma l’unico cibo a disposizione era appunto una banana, che lei divorò prontamente. Al momento di tornare in onda ancora reggeva la buccia. Lui, con fare di simpatico mascalzone, gliela tolse di mano appena in tempo. E fu la scintilla. La buccia di banana su cui è invece naufragato il loro amore è l’ormai famoso, sciagurato fuorionda di Striscia.

Giambruno! Chi era costui?, si potrebbe chiedere Manzoni e noi con lui. L’ex first gentleman nasce a Milano il 7 gennaio del 1981 (è dunque più giovane di quattro anni di Meloni) "da una famiglia molto modesta" (l’ha detto lui in un’intervista). Trascorre l’adolescenza nel quartiere assai popolare di Baggio, frequenta il liceo scientifico Frisi a Monza, quindi si laurea in filosofia alla Cattolica. Fin qui, una vita normale. Ma la sua passione è la tv e, pur di lavorarci, affronta tutto il cursus honorem della gavetta: Mtv, Sorrisi e Canzoni, Telenova. Finché un giorno del 2009 non gli arriva, inaspettata, la telefonata di Gigliola Barbieri, storica autrice televisiva, a quel tempo ingaggiata per Kalispera di Alfonso Signorini, che lo invita a Mediaset. Da quel momento è una girandola di incarichi, sempre però nell’ombra: autore di Quinta Colonna, Mattino 5 e Stasera Italia. Finché, nel 2020, l’occasione tanto agognata: la conduzione di Studio Aperto su Italia Uno. È la consacrazione che finalmente soddisfa la sua legittima ambizione. D’altronde il ragazzo è belloccio, disinvolto, pure laureato in filosofia. La scrivania di anchorman gli si attaglia alla perfezione.

Fino a questo momento, niente lascia supporre che, sotto la cenere, covi la brace: Giambruno vola sotto la quota radar, anzi diciamo che striscia (scusate l’ammicco) con le ruote sulla pista. Addirittura si adombrano sue simpatie a sinistra: favorevole alle unioni civili, alla legalizzazione delle droghe anche pesanti, all’adozione da parte delle coppie gay. Dice di aver sempre votato Pd, anche se poi smentisce. È invece con la nomina a capo del governo della compagna che il bel conduttore sembra posseduto da una smania di visibilità. Uno psicologo potrebbe dire che soffre la competizione, ma non vogliamo azzardare tanto.

Al momento della nomina della compagna a presidente del Consiglio pare avere un soprassalto di umiltà: chiede di venire sospeso dalla conduzione. Quando, qualche mese dopo, riappare sugli schermi di Rete4 con un programma tutto suo (Diario del giorno), Giambruno spalanca le chiuse. Prima se la prende con le ragazze che in discoteca si ubriacano "e poi incontrano il lupo" (Meloni dovette imbastire una frettolosa e poco convinta difesa: "Voleva solo dire alle ragazze di avere la testa sulle spalle"), poi definisce i viaggi dei profughi con il poco rispettoso termine di "transumanza". Quindi se la prende con il ministro tedesco Karl Lauterbach: "Sono 20-30 anni che i tedeschi ci devono spiegare come campare. Se non stai bene qui stai a casa tua. Stai nella Foresta Nera". Complesso di superiorità, incoscienza, lesione dell’autocontrollo? Stavolta il lupo l’ha incontrato lui.