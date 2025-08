Il risiko delle Regionali. Occhiuto spiazza la destra. Lunedì un nuovo summit

"Nessun ripensamento". Il governatore calabrese di Forza Italia Roberto Occhiuto conferma le dimissioni e rilancia: sostenendo l’intenzione di ricandidarsi per prendere in contropiede l’inchiesta della magistratura che ha investito la Regione attraverso l’appello diretto agli elettori, in quanto la politica non può stare ai tempi letargici delle toghe. Anche se il farraginoso potere separato della giustizia prima o poi giunge inesorabile e dovuto.

Intanto la mossa di Occhiuto spiazza la politica. E ripropone la polemica e la diffidenza, non sempre infondata, nei riguardi di certi proditori interventi di supplenza a opera della magistratura e la logica del primato insindacabile della politica, che la maggioranza di centrodestra rivendica sempre più a prescindere dall’esercizio separato dei poteri costituzioni. Questione che sta diventando sempre più rilevante in vista del referendum sulla riforma costituzionale sulla separazione delle carriere tra pm e magistratura giudicante che si profila per il 2026; come del resto dimostra l’eco delle opposte prese di posizione politiche in merito al giudizio delle Corte di giustizia europea sulle vicende dei migranti.

In più la mossa di Occhiuto scompiglia il quadro delle candidature regionali appena ricomposto dal centrosinistra dopo il via libera garantista di Giuseppe Conte all’ex sindaco di Pesaro e candidato nelle Marche Matteo Ricci che ha sancito la tenuta del campo largo, salvo qualche titubanza in 5 stelle Toscana che i dem confidano di ricomporre. In Calabria, infatti, il movimento è il primo partito del centrosinistra con tutte le credenziali per chiedere di poter contendere la Regione, a cominciare dall’europarlamentare e teorico del reddito di cittadinanza Pasquale Tridico (ma ci sono anche le deputate 5 stelle Vittoria Baldino e Anna Laura Orrico e i dem Giuseppe Falcomatà e Ernesto Alecci). Il presidente calabrese ieri ha ribadito al palco degli Stati generali del Mezzogiorno la propria intenzione di dimettersi "non per mancanza di rispetto" nei riguardi dell’azione della magistratura, ma per la differenza di tempi tra l’azione della politica e della giustizia, ed evitare perciò "un logoramento" che impedisca di "concludere il lavoro" fatto. Ma la mossa è politica e intenzionalmente rivolta contro l’azione giudiziaria rispetto a quella di governo. Dalla stessa assise il leader di Forza Italia Antonio Tajani approva la scelta; sebbene il partito azzurro abbia sempre difeso il garantismo prima che il suprematismo della politica sulla giustizia. Ma ormai i giochi dello scontro politico con le toghe precipitano a rotta di collo verso il referendum.

Frattanto il centrodestra deve chiudere l’attesa quadra sulle candidature prima della pausa estiva. Dopo il rinvio deciso a casa di Giorgia Meloni la settimana scorsa, la prossima occasione utile potrebbe essere domani ad Ancona, quando i leader si dovrebbero ritrovare per sostenere il governatore marchigiano uscente Francesco Acquaroli di FdI. La partita chiave nel Veneto, dove il partito della premier e la Lega continuano a contendersi la successione a Luca Zaia. Per la Lega resta in pole il segretario regionale Alberto Stefani, che dovrebbe spuntarla. Ma il nodo vero riguarda la collocazione di Zaia, la cui eventuale concorrenza alla guida di una lista personale potrebbe annichilire gli alleati. E il cui destino, da uomo vicino a Meloni anche più che a Salvini, è dirimente per trovare la quadra.

"In vigile attesa", il doge non demorde dall’idea di portare il contributo del proprio consenso. E anzi si aspetta "adeguato sostegno" al proprio futuro. Per Lega e soci il problema è quindi rimuovere, ovvero promuovere, la sua personale presenza in modo che non scombini troppo i giochi. Ma ancora su questo non si sono chiarite le prospettive. Zaia aspira a un ruolo di governo. Che protrbbe profilarsi nel caso, ormai sicuro, che la ministra Daniela Santanchè lasci il dicastero del turismo magari a Francesco Lollollobrigida, che lascerebbe a sua volta l’Agricoltura.