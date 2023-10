Il rischio Hezbollah . La missione in Libano: mille soldati italiani stretti fra due fuochi

Boni

Mentre Gaza brucia di morti e orrore iI sibilo dei razzi che passano alti sopra le teste dei Caschi blu italiani schierati a sud del Libano è diventato un concerto quotidiano che incute paura e preoccupazione per i timori di una devastante escalation verso un nuovo fronte di guerra. E sarebbe un ulteriore bagno di sangue. Hezbollah da giorni azzarda provocazioni intensificando il lancio di razzi verso il confine nord di Israele che a sua volta risponde con la stessa moneta e con potenti colpi di mortaio. Tre guerriglieri sono rimasti uccisi nei giorni scorsi e tre civili palestinesi sono rimasti feriti ieri. È un conflito a bassa intensità che a questo punto potrebbe accendersi ed esplodere da un momento all’altro in modo devastante. Le due parti in realtà si fronteggiano da anni, ma oggi con quel che succede a Gaza, Hezbollah morde il freno.

Il contingente Unifil composto da 10mila uomini e rappresentato da 48 nazioni sta nel mezzo come forza di interposizione. Deve garantire la sicurezza e la stabilità. Il contingente italiano sotto la sigla Sector West Joint Task force Lebanon ha la responsabilità del settore Ovest affidato da agosto alla Brigata Sassari (1.100 uomini), che ha sostituito nella missione i paracadutisti della Folgore, sotto il comando del generale Giovanni Brofa Mosicoro. L’ufficiale italiano guida 3600 soldati di 17 nazioni fra cui, appunto, gli italiani. L’allarme per i nostri peacekeepers che pattugliano un’area che va dal confine della Blue line (in parte ancora minata), al fiume Litani a Nord verso Tiro, scatta in caso di Rocket attack, cioè quando i missili sibilano vicini. E allora tutti nei bunker, secondo una procedura collaudata. Ogni reparto ha un posto assegnato. La soglia di sicurezza si è alzata in questi giorni. Occhi aperti e radar attivati, massima attenzione. Le insidie possono essere dietro l’angolo.

"La situazione è molto tesa ma il contingente dell’Onu, compresi i nostri soldati, continua lavorare come prima", dice alla Rai, il portavoce dell’Unifil Andrea Tenenti. "ll generale spagnolo Aroldo Lazaro, comandante dell’intero contingente delle Nazioni Unite, parla ogni giorno con entrambe le parti soprattutto con la componente libanese per evitare che la situazione precipiti. Gli italiani pattugliano la Linea blu e le altre zone di loro competenza con una frequenza di 400 attività quotidiane".

I militari della Brigata Sassari partono dalla base di Shama a bordo dei blindati Lince e Centauro per i controlli sulle strade principali, nelle carreggiate fuori mano e nei villaggi che talvolta vengono effettuati insieme alle Laf, le forze armate libanesi, su un’area di 120 chilometri per 40 nelle quattro zone in cui è diviso il settore Ovest.

Le regole d’ingaggio prevedono, oltre a compiti di assistenza umanitaria, fra le altre cose check points, pattuglie notturne, ma anche il sequestro di armi ai guerriglieri se dovesse capitare. I razzi di Hezbollah a volte partono a sorpresa anche dai fitti bananeti della zona utilizzando sistemi d’arma che poi vengono rimossi. Ma, come spiega un ufficiale, i razzi più potenti vengono lanciati da Hezbollah più a nord, oltre la città di Tiro. Lassù i terroristi dispongono di un arsenale di 150mila razzi finanziato dall’Iran, lo Stato canaglia che manovra dietro le quinte e finanzia le fazioni palestinesi contro tel Aviv. Il burattinaio del terrore. Dunque i guerriglieri ringhiano, approvano l’inferno scatenato da Hamas ma per ora non combattono sul serio, pur dando segnali di avvertimento a colpi di artiglieria e di minacce verbali per tenere sotto pressione Israele. Sono sempre pronti alla guerra santa, basterebbe un cenno.