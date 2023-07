Il rischio è che si fermi la locomotiva

Lorenzo

Castellani

Che il Pnrr fosse il vero tallone d’Achille del governo Meloni lo si sapeva fin dal principio. Questo sia per una questione di sistema, cioè molti soldi da spendere con l’intermediazione dello Stato in un Paese con una debole capacità amministrativa, sia perché l’attuale esecutivo ha perso diversi mesi per ridisegnare la governance interna e per modificare il piano. Il risultato è che oggi del Pnrr si sa troppo poco: scarse informazioni sulle politiche e i progetti in atto, difficile capire lo stato d’attuazione, incertezza sullo stanziamento delle rate, nebulosità sull’approvazione delle modifiche da parte di Bruxelles. C’è un problema di chiarezza verso i cittadini che riguarda tanto la Commissione Europea quanto il nostro governo. Per l’Italia il Pnrr può trasformarsi in un rischio politico ed economico nei prossimi mesi. La posposizione delle rate restringerà lo spazio per la prossima legge di Bilancio, la difficoltosa attuazione del piano renderà il governo meno credibile nelle trattative sul patto di stabilità, il rating delle agenzie internazionali sulla finanza pubblica italiana potrebbe peggiorare a causa dell’incapacità di spendere del governo. Tutto ciò rischia di affossare la buona crescita economica che il Paese ha realizzato nell’ultimo anno e che il Pnrr da opportunità economica si trasformi in un ostacolo per la fiducia nei confronti dell’Italia da parte di Unione Europea e mercati internazionali con conseguenze sulla sostenibilità del debito pubblico.

Per questi motivi il governo dovrebbe porre almeno un rimedio politico allo stallo e comunicare quali sono le proposte di modifica del piano del governo, quali le priorità irrinunciabili, quali i percorsi per snellire le procedure di spesa e soprattutto che riforme saranno intraprese per sostenere la crescita nel corso della realizzazione del Pnrr. Meglio farlo prima che troppa polvere si accumuli sotto il tappeto con conseguenze nefaste per tutto il paese.