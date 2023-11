Il rischio è avere un’informazione di bassa qualità

"Noi stiamo dalla parte della Fieg e degli editori in un momento non facile per il mondo dell’informazione, in particolare per quello tradizionale, perché le nuove modalità di comunicazione impattano sui ricavi e sugli investimenti". Lo ha detto il leader di Italia Viva, Matteo

Renzi. "Il rischio – spiega – è avere un’informazione di bassa qualità. È perciò importate che lo Stato aiuti gli editori a fare bene il proprio lavoro e stupisce che il governo voglia tagliare".