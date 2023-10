Il rifugio dopo il carcere. Lady Gucci vende la villa. Vivrà in un appartamento

Cambia proprietario la villa di Patrizia Reggiani, a Milano. L’immobile al numero 5 di via Andreani è stato acquistato per 9 milioni e mezzo di euro da una coppia (lui cittadino britannico, austriaca la moglie) che hanno la residenza nel Comasco. La ristrutturazione interna dell’immobile (un seminterrato, un piano terreno, un primo e un secondo piano) è stata affidata a un progettista e a una impresa edile di Parre (Bergamo). Patrizia Reggiani Martinelli a dicembre compirà 75 anni. Ha trascorso in carcere quasi diciassette dei ventisei anni di reclusione che le erano stati inflitti come mandante (accusa sempre respinta) dell’omicidio dell’ex marito Maurizio Gucci.

L’ultimo rampollo della grande dinastia della doppia "G", stilisti e imprenditori della moda, venne freddato con tre colpi di pistola, la mattina del 27 marzo 1995, nell’atrio dei suoi uffici, nella centralissima via Palestro. Il portone del carcere di San Vittore, che lei preferiva chiamare vezzosamente Victor Residence, si era aperto per Patrizia Reggiani il pomeriggio del 16 settembre del 2013, quando il tribunale di sorveglianza aveva accolto la richiesta del difensore di sospensione della pena. Da allora era vissuta nel palazzotto gotico all’incrocio tra via Andreani e via Guastalla, accanto alla madre Silvana Barbieri, che veniva accudita da una governante e da un domestico, entrambi cingalesi. Era stata proprio la mamma della Reggiani (scomparsa novantenne nel 2019) a rilevare, nel 2004, le quote della società proprietaria della villa, divenendone socia unica e amministratrice. Il 20 febbraio 2017 Patrizia Reggiani era tornata del tutto libera, dopo che anche la pubblica accusa aveva chiesto la revoca dei tre anni di libertà vigilata che avrebbe dovuto ancora scontare.

Oggi l’ex ragazza dai magici occhi viola abiterebbe in un appartamento nella zona di San Babila, non lontano dall’attico che occupava con il marito negli anni felici della loro unione, prima che si trasferissero in via Palestro. L’attico, all’angolo fra corso Vittorio Emanuele, piazza San Babila e corso Europa, dopo essere rimasto sul mercato per oltre un decennio, è stato acquistato nel 2022, si sussurra per la cifra record di 20 milioni di euro, dall’imprenditore Risha Shah, nato in India ma con cittadinanza maltese e residente in Sardegna. Shah è un magnate della farmaceutica, fondatore e proprietario della società Jekson Vision, una multinazionale specializzata nel controllo e nelle diverse fasi di confezionamento dei farmaci, con sedi sparse fra India, Stati Uniti, Russia, Gran Bretagna, Germania e Malta.