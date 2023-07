Il rider "Molti malori Più punti di ristoro"

FIRENZE

"Lavorare con queste temperature è assolutamente impossibile, sembra di avere una fiamma ossidrica puntata sul viso". Federico Curcio, 54 anni, rider della piattaforma Glovo dal 2019, sta provando sulla sua pelle cosa significhi macinare centinaia di chilometri con il sole a picco e con le temperature "da deserto del Sahara".

Per non patire il caldo asfissiante di questi giorni come vi siete organizzati?

"Oltre a indossare capi leggeri e scarpe aperte, abbiamo realizzato una mappa nella quale sono indicati tutte le fontanelle della città. Poi, nel mio zainetto ho sempre degli integratori e nel ‘cassone’ porto con me almeno due bottiglie di acqua, che però dopo nemmeno un’ora diventano bollenti".

Ma le piattaforme per le quali lavorate in che modo vi aiutano?

"In 120 chilometri quadrati hanno piazzato solo tre punti ristoro, uno ogni 40 chilometri. E ci è data la possibilità di ritirare solo una bottiglietta di acqua. Per non parlare degli incentivi: se lavori di sera riesci a guadagnare di più che se fai le consegne di mattina e pomeriggio, nonostante la canicola".

A causa del caldo ci sono stati rider che hanno accusato malori?

"Almeno una ventina sono stati vittime di colpi di calore, proprio per questo motivo molti hanno deciso di rinunciare ai turni pomeridiani".

Se potesse lanciare un appello cosa chiederebbe?

"Un piazzale con tettoia, sia per l’estate che per l’inverno, e fontane riservati solo ai rider, come quelle che hanno i taxi".

Antonio Passanese