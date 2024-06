"Due uomini che avrebbero ricattato la famiglia" del pluricampione ferrarista di Formula 1 Michael

Schumacher per estorcere "milioni" sono stati arrestati a Wuppertal, in Germania. Lo riferisce il sito del quotidiano tedesco Bild senza fornire altri particolari. Padre e figlio minacciavano di fornire informazioni sulla salute di Michael, scrive Bild, ricordando che non è la prima volta che la famiglia del pilota vittima di un incidente nel 2013 subisce un tentativo di estorsione.