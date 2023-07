Il ricatto del Sultano "Svezia nella Nato se l’Ue ci accoglie" Bruxelles fa muro

di Cesare De Carlo

Più che a Soleimano il Magnifico il presidente Recep Tayyip Erdogan sembra ispirarsi a Mustafa Ataturk, il fondatore della Turchia postottomana. Non ovviamente nella laicizzazione dell’ex impero islamico, che anzi da Erdogan è stato riportato all’integralismo, quanto piuttosto nel pragmatismo o meglio nella spregiudicatezza in politica estera. Il che ne fa il protagonista del summit della Nato, in calendario oggi e domani a Vilnius. All’ordine del giorno l’ingresso della Svezia nell’Alleanza Atlantica, bloccato solo dal veto di Ankara.

IL RICATTO

"Per prima cosa, apriamo la strada per la Turchia nell’Unione europea e poi apriamo la via per la Svezia come abbiamo fatto con la Finlandia", dice Erdogan prima di partire per il vertice. Un ricatto bello e buono. Bruxelles fa subito muro. "Non è una sorpresa dire che i due processi sono separati", sottolinea la portavoce della Commissione Ue, Dana Spinant. Che aggiunge: "L’Ue ha un processo molto strutturato di allargamento, e i diversi step devono essere soddisfatti da ogni candidato. Analogo discorso si può fare per la Nato, i cui membri si ritrovano oggi a Vilnius.

UNA PROVOCAZIONE

Vilnius è la capitale della Lituania. Si trova ad appena una trentina di chilometri dal confine con la Bielorussia. Scelta non casuale, anzi provocatoria. Ne viene un ennesimo monito ai due cattivi della regione, il presidente russo Vladimir Putin e il suo vassallo bielorusso, Alexandr Lukashenko. Attenti a non aggredire anche i Paesi Baltici.

FRA I FALCHI

Ancora più irritante agli occhi di Putin appare il voltafaccia di Erdogan sull’Ucraina. Credeva di averne fatto una specie di quinta colonna in seno alla Nato, di cui la Turchia è membro, o almeno un mediatore, e invece se lo ritrova fra i falchi.

Solo pochi giorni fa ad Ankara Erdogan ha stretto la mano a Volodymyr Zelensky e si è schierato per la sua associazione alla Nato. Stupore a Washington: la cosa è "prematura", ha dichiarato la Casa Bianca già sotto accusa per la sua incoerente e imprevidente strategia.

In realtà un’Ucraina nella Nato significa estenderle la copertura dell’articolo 5 del trattato: un’aggressione a uno dei membri è un’aggressione a tutti i membri. Dunque coinvolgimento diretto dell’alleanza in una presumibile terza guerra mondiale. Con la Cina – ricordiamo – legata alla Russia da un’amicizia "indistruttibile" (Xi Jinping).

BOMBE A GRAPPOLO

Rabbiosa è stata la reazione di Mosca: una tabella di marcia per l’Ucraina nella Nato peggiorerebbe le prospettive di una composizione del più grave conflitto europeo dalla seconda guerra mondiale. Si rischierebbe un’escalation con armi ancor più letali se non addirittura nucleari. Del resto l’amministrazione Biden è disposta a fornire a Zelensky cluster bombs, bombe a grappolo, il cui impiego è vietato da una convenzione Onu. Convenzione firmata da cento nazioni, ma non da Stati Uniti e Russia.

CAPRIOLE TURCHE

Né a mitigare la collera di Putin basterebbe una seconda capriola turca. Erdogan blocca l’ingresso della Svezia nella Nato. Colpa del Corano bruciato nelle strade di Stoccolma? Niente affatto. Erdogan gioca su due tavoli. Ricatta l’Europa. Ha un bisogno vitale, stante i suoi fallimenti economici, di riavviare il negoziato per l’ingresso nell’Unione Europea. Sinora gli è stato negato per lo smantellamento dei diritti civili nella Turchia reislamizzata. E la Svezia era il suo ostaggio, almeno fino a ieri sera. Infatti, al termine del trilaterale con i leader di Svezia e Turchia, il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, ha annunciato: "Erdogan ha concordato di concedere l’ingresso della Svezia nella Nato il prima possibile". Un’altra capriola. In cambio di cosa? Lo vedremo.

