Il reporter americano resta detenuto a Mosca

Il tribunale di Mosca ha respinto L’appello contro l’arresto di Evan Gershkovich è stato respinto dal tribunale di Mosca: il corrispondente del Wall Street Journal resta in in carcere per accuse di "spionaggio". È il primo reporter straniero arrestato in Russia con questa imputazione dai tempi della Guerra fredda. I suoi avvocati hanno spiegato di aver chiesto alla corte il rilascio del giornalista dietro il pagamento di una cauzione di circa 600mila dollari (garantiti dalla società Dow Jones, che pubblica il Wall Street Journal) o almeno la concessione dei domiciliari. Ma nulla: Gershkovich rischia fino a 20 anni e dietro il suo arresto si ritiene ci siano le tensioni tra Mosca e Washington.

Nuovi guai giudiziari all’orizzonte anche per Navalny, l’ex trascinatore delle proteste anti-Putin, anche lui dietro le sbarre dopo essere sopravvissuto ad un avvelenamento di cui si sospetta l’intelligence del Cremlino. Secondo il suo avvocato, il carcere avrebbe organizzato una "provocazione" portando nella sua cella un detenuto "con problemi di igiene personale". Navalny si è ribellato a questa condizione, in modo non violento stando sempre a quanto dice l’avvocato, e per questo ora rischia altri cinque anni per "disturbo delle attività del penitenziario".