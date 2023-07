Il renziano Borghi "Sul lavoro le ricette sono altre Basta rimandare i problemi"

di Cosimo Rossi

Senatore Enrico Borghi, da capogruppo di Italia Viva che non ha condiviso la proposta dell’opposizione, come valuta il rinvio a settembre della discussione?

"Mi pare che il governo stia rimandando a settembre praticamente tutto. Lo sport dell’esecutivo è diventato buttare la palla in corner: tutti i nodi e gli ostacoli vengono elusi. Ci ritroveremo in autunno con una tempesta perfetta tra ratifica del Mes, legge di bilancio, salario minimo, riforme istituzionali, Pnrr e provvedimenti che stanno slittando".

Non siete rimasti però un po’ schiacciati dall’apertura di Meloni rispetto a una questione che in effetti trova il consenso del 70% degli italiani?

"Mah... Se noi spiegassimo agli italiani che la proposta di Conte è aumentare le tasse per coprire oneri derivanti dalla proposta sul salario minimo forse quella quota cambierebbe. E se poi consideriamo che quel salario lordo di 9 euro è comprensivo scatti, indennità e quant’altro, allora ci accorgeremmo che togliendo egli elementi garanzia diventa di 5 euro. E comunque c’è un principio generale: governare inseguendo i sondaggi è demagogia. Ho appena finito di dire in aula che fissare per legge il salario minimo ha il sapore dell’abolizione povertà proclamata dal balcone. Se invece si ritiene che la politica debba stare al merito, noi siamo pronti e entrare nella discussione".

Quel sondaggio, come l’85 per cento che chiede un meccanismo di adeguamento all’inflazione, rappresenta anche bisogni concreti. Non crede che ci sia urgenza di intervenire sui salari?

"Assolutamente sì. Le retribuzione medie italiana ultimi 30 anni sono calate del 2,9% mentre in Francia e Germania sono aumentare del 30. Questo perché c’è un nesso causale tra la mancata modernizzazione e la scarsa competitività del paese. E anche tra la debolezza della politica e la sperequazione dei redditi e il blocco dei salari. Tra questi elementi c’è stata anche l’azione di sistematica delegittimazione dei partiti e dei sindacati".

Se non col salario minimo, allora come si interviene?

"Serve una politica organica. Che per noi è in cinque punti. Uno: Politica dei redditi e concertazione. Due: Tagliare le tasse sul lavoro. Tre: incremento della produttività in parte a vantaggio dei salari. Quattro: partecipazione dei dipendenti agli utili. Cinque: politiche di sviluppo a cominciare dal Pnrr. Più in generale non bisogna dimenticare la lezione di Tarantelli: i salari non si determinano inseguendo i prezzi al consumo, ma nel confronto tra le parti sociali sulla produttività, le condizioni reali di mercato e la concertazione. Perché altrimenti riparte la spirale anni 80 con salari che rincorrevano l’inflazione".

Ma la concertazione non ha finito per erodere la capacità di contrattazione dei sindacati?

"È successo. Ma se si interviene con una legge che svuoti la concertazione con le parti sociali c’è il rischio che il salario minimo fissato per legge diventi il salario medio. Per questo dobbiamo ridare dignità alla politica, alle istituzioni e le parti sociali anziché delegittimarle sempre. E per questo sul piano più strettamente politico noi abbiamo opinioni differente e un’impostazione riformista rispetto a un centrosinistra a trazione 5stelle e massimalista".

A proposito di 5 stelle. Come voterete alla mozione di sfiducia alla ministra del turismo Daniela Santanchè?

"Non parteciperemo al voto. Perché riteniamo che la mozione di sfiducia sia uno strumento inadeguato e in termini politici consenta alla premier Meloni di chiamare la propria maggioranza a farle scudo rispetto a un’assunzione di responsabilità di che invece deve compire, dicendo al paese se il profilo di Santanché sia compatibile o meno col suo ufficio. Un assist, che le consente di buttare l’ennesima palla in corner".