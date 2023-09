Il rebus degli alunni asintomatici: "A casa o in classe? Servono regole"

di Giulia Prosperetti

ROMA

Cercare una strategia condivisa per gestire tutte le malattie infettive respiratorie, Covid in primis, con linee guida comuni. Con questo obiettivo, dopo l’avvio del confronto tra il Ministero dell’Istruzione e del Merito e il Ministero della Salute, l’interlocuzione sulle misure di prevenzione per le scuole è stata estesa ad altri soggetti. "Sto parlando con le Regioni e con l’Istituto superiore di sanità, subito dopo farò un confronto col Ministero dell’Istruzione. Spero in un paio di giorni di chiudere" spiega il direttore generale della prevenzione sanitaria del Ministero della Salute, Francesco Vaia. Al momento nessuna nuova misura è stata ancora concordata ma la circolare ministeriale con le indicazioni alle scuole, che i sindacati chiedono a gran voce da settimane, "sarà pronta spero prestissimo" fa sapere Vaia sottolineando che al momento "non c’è nessuna emergenza".

"Serve una circolare ministeriale per il contenimento e la gestione dei contagi nelle scuole altrimenti si assiste al fai da te dei singoli istituti, peraltro illegittimo" hanno ribadito nei giorni scorsi Flc Cgil e Cisl scuola. "Le scuole hanno bisogno di indicazioni urgenti – afferma il segretario scuola della Uil, Giuseppe D’Aprile –. La situazione è confusionaria, serve chiarezza. È necessario fornire ai dirigenti scolastici delle indicazioni chiare". Eppure, ad oggi, – ricorda Vaia – le indicazioni ci sono: "C’è una circolare di agosto che andrebbe applicata, molti dirigenti scolastici si attengono a quella senza problemi".

La circolare di agosto attualmente in vigore raccomanda ai positivi al Covid asintomatici di utilizzare un dispositivo di protezione delle vie respiratorie (mascherina chirurgica o Ffp2) se entrano in contatto con altre persone, dunque anche in classe. I sintomatici, invece, devono rimanere a casa fino al termine dei sintomi. Ai positivi viene consigliato, inoltre, di applicare una corretta igiene delle mani, evitare ambienti affollati e il contatto con persone fragili.

Ma è su quest’ultimo punto, la tutela dei fragili, che si starebbero orientando le discussioni del tavolo di lavoro per la scuola. Al centro – come ha spiegato il ministro della Salute, Orazio Schillaci – l’ipotesi di "adottare raccomandazioni in base al contesto o in assoluto per proteggere i bambini, gli insegnanti, e il personale scolastico che presentano elementi di fragilità". Un rafforzamento delle misure che dovesse prevedere la ‘raccomandazione’ di rimanere a casa anche per i positivi asintomatici si scontrerebbe, però, con la necessità di reintrodurre, in quel caso, la malattia retribuita per gli insegnanti pur in assenza dell’isolamento obbligatorio.