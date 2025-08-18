Il rebus Campania. Fronda dem anti De Luca: "Così gli diamo troppo"

Il Partito democratico al Sud è ormai in piena tempesta. In Campania, Puglia e Calabria tutti contro tutti, a bagnomaria nell’incertezza. E anche laddove, come la Campania, sembra tutto risolto, il fuoco brucia sotto la cenere con mezzo partito che chiede alla segretaria, Elly Schlein, di mantenere la promessa di pensionare il "cacicco" Vincenzo De Luca. Si naviga a vista in Calabria dove il campo largo non ha ancora un candidato ufficiale a meno di due mesi dalla sfida contro il governatore uscente Roberto Occhiuto. Si cerca di convincere Pasquale Tridico, eurodeputato ed ex presidente Inps, a guidare la coalizione. Lui finora ha nicchiato, si aspetta il vertice dei leader di oggi. In panchina si scalda Nico Stumpo. In Puglia situazione ancora più complicata con la candidatura dell’eurodeputato Antonio Decaro in bilico dopo che l’ex presidente Nichi Vendola e l’uscente Michele Emiliano hanno annunciato di candidarsi al Consiglio regionale. Una scelta vista dall’ex sindaco di Bari come una sorta di entrata a gamba tesa, peggio ancora un ‘commissariamento’. "Se ci sono loro, io non mi candido a governatore". E manca nel Pd un "piano B" nel caso in cui Decaro decidesse davvero di restare a Strasburgo.

Ma è in Campania, la regione più popolosa al voto, che si gioca una partita decisiva per il Nazareno. Il congresso regionale e la scadenza delle elezioni stanno facendo emergere le tensioni tra le anime del partito, soprattutto sulla figura di Piero De Luca, figlio del presidente uscente Vincenzo. Molti dirigenti, anche provenienti dalla sinistra dem, sono apertamente contrari all’idea di affidare la segreteria regionale a Piero, ritenendola una forzatura imposta dal padre-governatore. Lo scontro si è infiammato quando, con il Pd ancora commissariato, Vincenzo De Luca ha imposto un’accelerazione: il congresso-lampo dovrebbe tenersi a settembre, con la regia di Antonio Misiani. Secondo diverse indiscrezioni, De Luca avrebbe strappato a Roma – nel corso di un vertice con Elly Schlein – la possibilità di avere carta bianca sul programma, il pieno controllo sulla segreteria regionale e, soprattutto, di poter presentare due liste civiche costruite attorno ai suoi fedelissimi. L’accordo includerebbe inoltre garanzie sulla riconferma dei vertici (appena nominati) delle Asl regionali, il mantenimento di progetti chiave come ‘Il Faro’ per il ridisegno della nuova area est e la futura sede della Regione, oltre a due assessorati di peso nella giunta che verrà.

Queste condizioni sarebbero state ben sottolineate per assicurare l’appoggio decisivo a Roberto Fico, volto di punta del Movimento 5 Stelle e candidato in forte vantaggio nei sondaggi per la presidenza della Campania. Un via libero che per ‘Vicienzo’ si tradurrebbe in un all-in. Il clima nel Pd campano è, dunque, bollente. I fedelissimi della segretaria nazionale, Elly Schlein, come i deputati Sandro Ruotolo e Marco Saracino, mal digeriscono l’intesa che sembra lasciare mano libera al governatore uscente. Il rischio di una rottura è concreto, anche perché gran parte della dirigenza locale (molti hanno anche firmato un documento) si sente esautorata dalle trattative condotte "sopra le loro teste" tra De Luca e il Nazareno.

Anche l’appoggio a Fico – il nome in campo per la presidenza regionale, sponsorizzato da Pd, M5s e Avs e dal sindaco Manfredi – è frutto di una complicata trattativa, con De Luca che solo dopo faticose discussioni ha deciso di togliere il veto sul pentastellato, in cambio di concessioni sostanziose. Sotto traccia, molti dem temono che questa intesa possa rivelarsi un boomerang: affidare il partito regionale e parte della giunta all’ex governatore rischia di cristallizzare il controllo "familiare" su un intero apparato territoriale e istituzionale.