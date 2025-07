Il re napoletano della techno. Muore a Ibiza dopo la festa: "Pestato dalla polizia"

È un vero choc quello che piomba sulla musica elettronica internazionale. Non solo per la morte a soli 35 anni del dj e producer napoletano Godzi, nome d’arte di Michele Noschese (avrebbe compiuto 36 anni l’8 agosto). Ma soprattutto per i sospetti che si addensano, nerissimi, su questa fine improvvisa e crudele che lascia sbigottiti: a uccidere Godzi sarebbe stato un pestaggio brutale e violento da parte della Guardia Civil di Ibiza. Le circostanze della morte di Noschese restano ancora da chiarire, ma le ipotesi, avvalorate dalle testimonianze degli amici di Michele, sono inquietanti.

Secondo le prime ricostruzioni, il trentacinquenne si trovava nella sua casa di Ibiza, isola su cui viveva da quasi dieci anni, durante una festa privata in corso nella notte tra venerdì 18 e sabato 19 luglio. La musica alta, forse troppo per i vicini, avrebbe fatto scattare la chiamata alla Guardia Civil, intervenuta con un gruppo di agenti. Testimonianze raccolte tra gli amici presenti nella casa della festa parlano di alterco violento, poi di un pestaggio da parte della polizia. Addirittura, si racconta che il corpo di Godzi, privo di vita, non sia stato portato in ospedale ma direttamente all’obitorio.

Una fine tragica: sulle reali cause del decesso solo l’autopsia in corso potrà fare piena luce. I familiari hanno richiesto una perizia medico-legale indipendente. E la magistratura spagnola ha aperto un’inchiesta. Il consolato italiano a Barcellona segue da vicino la vicenda e sta fornendo assistenza alla famiglia. La morte di Godzi lascia un vuoto incolmabile nella scena tech-house mondiale per la fine prematura di un artista il cui talento e carisma avevano varcato i confini italiani per diventare un punto di riferimento nelle consolle di Ibiza, Londra, Parigi e persino negli Stati Uniti. Noschese non era solo un genio riconosciuto al tavolo da Dj, ma anche un talento riconosciuto sul campo da calcio. Figlio di un noto medico napoletano, ha vestito le maglie di prestigiosi club campani come Cavese e Benevento e giocato nella Primavera del Napoli, squadra per la quale nutriva una grande passione. Infine, è approdato alla serie A svizzera. Qui, colpo di scena, ha rifiutato un contratto da professionista per anteporre la sua vera vocazione: la musica elettronica.

Laureato in Economia, ha deciso di seguire il talento artistico abbandonando la carriera sportiva per immergersi nel mondo della techno e della tech-house, generi che ha dominato con estro e creatività. Ibiza è stata la sua casa, il suo regno e la sua ispirazione per quasi dieci anni: "Mi ha rapito la sua carica di energia vitale", diceva. DJ Godzi si esibiva ovunque in Europa: dai club di Londra a quelli di Parigi, con incursioni oltreoceano negli Stati Uniti, dove la sua energia e il suo stile unico lo avevano consacrato star mondiale. Molte le produzioni di successo, tra cui l’edit "Love this game", pubblicato sulla piattaforma Mood Edits, che lo aveva inserito nella famiglia dei producer più innovativi del panorama elettronico underground.

Pagine social e club di tutto il mondo hanno dato l’addio a DJ Godzi con messaggi di cordoglio e ammirazione. "Aveva una creatività straordinaria, era una luce per tutti noi", scrivono amici e colleghi. Nonostante il suo nome evocasse la postura imponente di ‘Godzilla’, Michele aveva sempre una personalità carismatica ma gentile, capace di imprimere la propria impronta ovunque mettesse piede.