Il re del mattone ai domiciliari. Catella: revocateli, sono innocente

e Andrea GianniMILANOManfredi Catella, se rimesso in libertà, potrebbe attivarsi per "far “sparire“ le prove allo stato non ancora acquisite" e continuare a "esercitare pressioni e condizionamenti illeciti su dirigenti e funzionari (del Comune di Milano, ndr) che nei lunghi anni della sua azione gli sono stati vicini e solidali". Proseguire così quell’"espansionismo “strategico“" che "da Milano si è esteso pericolosamente anche al territorio di Roma" promosso da un costruttore che ha dimostrato un "modo padronale, al limite dell’inverosimile e fuori dalla legge, di interagire con la pubblica amministrazione".

Un imprenditore, fondatore del colosso Coima, che si sarebbe servito "come tramite" dell’ormai ex assessore comunale alla Rigenerazione urbana Giancarlo Tancredi, del dg di Palazzo Marino Christian Malangone e del sindaco Sala "che tratta come suoi dipendenti, maldestri e poco efficienti, per condizionare a suo vantaggio i pareri della Commissione per il paesaggio e i contenuti dei bandi in cui il Comune deve mettere all’asta gli immobili del suo patrimonio per poter realizzare le massime volumetrie e in deroga alla legge". Considerazioni al centro di una memoria che i pm Marina Petruzzella e Paolo Filippini, con l’aggiunta Tiziana Siciliano, hanno presentato al Tribunale del Riesame per chiedere la conferma degli arresti domiciliari per il “re del mattone“ accusato di corruzione nell’ambito della maxi-inchiesta sull’urbanistica milanese. Misura che invece i suoi difensori, gli avvocati Francesco Mucciarelli e Adriano Raffaelli, hanno chiesto di annullare rimettendolo in libertà.

Per questo hanno presentato una memoria per respingere punto per punto le accuse legate a quelle consulenze conferite da Coima all’architetto Alessandro Scandurra, che secondo i pm erano invece lo strumento per mascherare la corruzione e tenere "a libro paga" l’allora componente della Commissione per il paesaggio, condizionando così le valutazioni dell’organismo sui progetti. Catella, ieri mattina, è arrivato in Tribunale a bordo di una lussuosa auto nera, guidata dal suo autista. Soprabito sotto il braccio, la consueta eleganza e l’espressione tesa per le inchieste che stanno scuotendo il suo impero immobiliare, ha partecipato all’udienza senza rilasciare dichiarazioni spontanee. Mezz’ora a testa, concessa ai pm e alle difese, per argomentare le proprie tesi evitando “divagazioni“. Poi i giudici si sono ritirati in camera di consiglio: entro domani dovrebbero esprimersi. Quella di Catella resta l’ultima posizione da definire, perché nei giorni scorsi sono stati rimessi in libertà gli altri cinque arrestati, tra cui Tancredi, accogliendo i ricorsi. Una battaglia in aula che si è concentrata sulle consulenze. Coima, secondo i pm, "tra gli oltre 10mila architetti milanesi sceglie" come consulente "proprio Scandurra, evidentemente per la sua posizione di componente della Commissione per il paesaggio" in quel periodo al centro delle pressioni legate al progetto del Pirellino, pagandolo con tariffe esorbitanti rispetto al mercato.

Secondo i calcoli, illustrati in aula, simili prestazioni potevano valere "un onorario complessivo di euro 31.463, pari a circa la metà di quello concordato da Coima a Scandurra".La difesa di Catella ha ribattuto presentando un’integrazione alla memoria già depositata, con un’analisi delle tariffe affidata a una società esterna che arriva invece a una conclusione opposta: le parcelle di Scandurra erano in linea con il mercato, quando i lavori sono affidati da committenti privati, o addirittura "più basse". Fatture regolari, secondo i legali, per prestazioni effettivamente svolte e slegate da "inesistenti patti corruttivi".