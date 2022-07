Il re dei pubblicitari "Quando Frank Sinatra mi mandò a quel paese Ora invento murales"

Piero Degli Antoni MILANO Gavino Sanna, il 18 giugno ha inaugurato un suo murales a Orgosolo. Lei è stato forse il più grande pubblicitario italiano, ha lavorato a lungo anche in America, ma quanto della Sardegna è rimasto in lei? "Io sono un sardo, sardo dentro. Mi sono anche inventato una cantina – io, astemio –, Cantina Mesa, non per vendere vino ma per raccontare la Sardegna ai giovani". A proposito di giovani, lei a scuola non andava molto bene... "Alle medie ero un asino, sono stato bocciato due volte. I miei genitori erano disperati. Intervenne il mio padrino, che li sgridò: “Gavino è un artista!“. Così mi mandarono all’Istituto d’Arte di Sassari, dove ottenni risultati brillantissimi. Allora avevo la passione del caricaturista, fui presentato al direttore della Nuova Sardegna, che mi volle mettere alla prova: “Fammi una caricatura del presidente Segni“. Io non sapevo da che parte cominciare ma, per fortuna, portavo sempre con me delle pagine di giornale. E in una c’era proprio la caricatura di Segni, fatta da Paolo Garretto. Lo ricopiai con la carta carbone e fu molto apprezzato. Il direttore allora mi affidò una caricatura a settimana di personaggi famosi. Avevo 13 anni. Siccome non conoscevo nessuno, andavo nel bar più frequentato di Sassari e osservavo i personaggi che arrivavano. Un giorno chiesi al cameriere: quello chi è? “Ma è Berlinguer!“". Poi sbarcò sul continente... "Mi fermai a Milano a salutare un giornalista sardo che lavorava allo studio Sigla. Entrai nell’agenzia, a 45mila lire al mese. A Milano non potevo abitare, troppo cara. Trovai ospitalità da mia zia, a Ospitaletto, tutte le mattine prendevo il treno che mi costava 15mila lire al mese. Mangiavo solo pane inzuppato nel latte". Il suo primo grande cliente furono i Baci Perugina... "Ci montammo la testa. Il fotografo – che poi da regista fece Emmanuelle – realizzò delle ...