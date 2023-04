Il razzo SpaceX esplode in volo Ma Musk esulta: "Un successo"

di Alessandro Belardetti

La super navicella Starship (nel primo volo integrato col razzo Super Heavy di SpaceX) decolla, ma si autodistrugge in volo. L’ipotesi di rimandare astronauti sulla Luna, dunque, rallenta la sua corsa. Il gigantesco razzo – senza equipaggio – è decollato alle 15.33 ora italiana da Starbase, lo spazioporto privato di SpaceX a Boca Chica in Texas. La capsula dell’astronave doveva separarsi dal razzo tre minuti dopo l’inizio del volo, ma la separazione non c’è stata e il razzo è esploso. Un’esplosione (agrodolce) dopo 3 minuti e 59 secondi: milioni di dollari buttati via, ma nuovi orizzonti stellari a portata di mano grazie alla determinazione dell’azienda di Elon Musk. Tre giorni fa, il lancio era stato rinviato per un problema tecnico.

Il prossimo test potrebbe avvenire "tra pochi mesi": scrive in un tweet Musk, congratulandosi con tecnici e ingegneri della SpaceX che hanno costruito la nave destinata a Marte e il più grande razzo che abbia mai volato, lo Space Heavy. "Congratulazioni alla squadra di SpaceX per l’emozionante lancio di prova di Starship. Ho imparato molto per il prossimo lancio di prova tra pochi mesi".

Starship è un sistema di trasporto completamente riutilizzabile progettato per trasportare sia un equipaggio sia carichi nell’orbita terrestre. Rappresenta una delle piattaforme che intende contribuire a riportare l’umanità sulla Luna e a viaggiare verso Marte e oltre. La potente nave spaziale punta ad aprire una nuova era nei voli spaziali. Prima di oggi, il team di SpaceX ha completato numerosi test di volo suborbitale dello stadio superiore di Starship da Starbase, dimostrando con successo un approccio senza precedenti al volo controllato. Per un veterano dello spazio come Paolo Nespoli, "si può vedere il test della Starship della SpaceX come un bicchiere mezzo pieno o mezzo vuoto: la bravura degli americani e di Musk è di imparare sempre qualcosa da quelli che possono essere visti come fallimenti o come prove mezze riuscite". Secondo Nespoli, "la Nasa non può permettersi di fare errori, ma per un’azienda privata è diverso e Musk è contento del fatto che il test sia andato parzialmente bene". Il lancio è considerato in buona parte un successo perché è stato evitato lo scenario peggiore: l’esplosione della rampa di lancio, che avrebbe richiesto notevoli lavori aggiuntivi. Una volta che gli ingegneri avranno capito cosa è andato storto, potranno incorporare i cambiamenti nei voli di prova degli altri prototipi di Starship, quasi completati e quasi pronti per essere lanciati. Per il direttore generale dell’Agenzia Spaziale Europea Josef Aschbacher, il decollo della Starship è stato "un successo incredibile", che ha permesso di "apprendere grandi lezioni". L’esplosione solleva però interrogativi sui tempi necessari per rendere Starship pronta per la missione lunare della Nasa, denominata Artemis III.

Starship ha raggiunto un’altitudine di 39 chilometri. La distanza è inferiore alla soglia dei 100 chilometri, internazionalmente riconosciuta come il confine tra l’atmosfera terrestre e lo spazio esterno (linea di Karman). Il test prevedeva che la navicella Starship e il razzo Super Heavy si separassero dopo 3 minuti. Dopo il distacco, Starship si sarebbe dovuto spingere fino a 233 chilometri di altitudine, per poi tornare nell’atmosfera terrestre e finire nell’Oceano Pacifico, vicino alle Hawaii, dopo 90 minuti. Molto più breve, il tragitto di Super Heavy, che otto minuti dopo il decollo sarebbe dovuto finire nel Golfo del Messico. Il capo della Nasa, Bill Nelson, si è congratulato con SpaceX: "Ogni grande risultato, nella storia, ha richiesto un certo livello di rischio calcolato, perché con i grandi rischi si ottengono grandi risultati".