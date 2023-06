Il racconto di Maggiani "Dopo il fango, speranza"

di Patrick Colgan

Faenza (RAVENNA)

"E ora come? Con cosa?". È la domanda che in molti si fanno a Faenza e in Romagna a un mese dall’alluvione, davanti a problemi e difficoltà che sono ben lontani dall’essere risolti. Nemmeno lo scrittore Maurizio Maggiani, che vive nella prima collina faentina, ha la risposta. Ma di una cosa è certo: il valore della testimonianza. Nasce così ’Quello che abbiamo perduto. Quello che abbiamo salvato’, il libro a due voci che esce oggi in edicola assieme a Qn, il Resto del Carlino, La Nazione e il Giorno, con le parole e le fotografie dello stesso Maggiani, 72 anni, e della faentina Nicoletta Valla, che ne ha 25. Il libro è stato realizzato in collaborazione con Banca Ifis e costa 5 euro: il ricavato andrà al Fondo Regionale istituito all’Agenzia per la Sicurezza Territoriale e la Protezione civile dell’Emilia Romagna.

Maggiani, come stanno Faenza e i faentini a un mese da quei giorni terribili?

"Non stanno mica bene, perché è vero che adesso la città è fuori dall’emergenza. Le strade sono state pulite, si continua a pulire.

Ma il fango non se ne va".

Lei ha scritto che il fango è contagioso

"Sì. Con mia moglie abbiamo fatto il giro dei quartieri e c’è ancora questa città di argilla. E poi l’adrenalina che ci ha tenuto attivi, speranzosi, reattivi, non è eterna. Adesso ci sono le domande: ‘Come potrò riavere la mia casa, il mio lavoro?’ La gente si chiede ‘E ora come? Con cosa?’. Sono domande che si pone l’intera comunità. Per dire, noi abbiamo ospitato due famiglie sfollate. Una è riuscita a rimettere a posto casa sua e a rientrare. Un’altra non ha nemmeno i soldi per ricomprare una porta e le finestre andate distrutte. La questione del commissario straordinario non è lana caprina. Perché ancora non c’è?".

Qual è l’importanza di testimoniare quanto accaduto?

"Io non posso fare molto perché sono vecchio, cagionevole e più che altro d’intralcio. C’è una cosa che posso fare, testimoniare. Credo abbia un valore, perché niente è stato per nulla, tutto è stato per qualcosa. La cosa che mi fa più piacere è che questo lavoro l’ho fatto con una persona che ha cinquant’anni meno di me, abbiamo due sensibilità, sguardi diversi. E poi sono certo che la mia generazione non ha più nulla da dire e anche la generazione dei nostri figli ha già detto. Ora ci sono i nostri nipoti, se ci sarà una Romagna è quella che loro sapranno fantasticare, inventare, creare".