Il racconto dell’amico: "Lui la riempiva di botte. Minacce anche alla madre"

"È un criminale, ha commesso un omicidio premeditato. Bisogna battersi perché queste cose non succedano più". Francesco, imprenditore quarantenne della Bergamasca, è ancora sotto choc. È stato l’ultimo a sentire l’ex fidanzata Pamela Genini, prima che Gianluca Soncin la massacrasse a coltellate. La telefonata interrotta dall’irruzione dell’assassino: "Aiuto, aiuto, aiuto". Poi il messaggio della donna per chiedergli di allertare il 112: "Teso, ho paura, hanno fatto doppione chiavi mie, è entrato, non so che fare, chiama la polizia". Sarà lui, nella notte, a mettere in fila con gli agenti delle Volanti tutti gli episodi di violenza subìti dalla ventinovenne nei 18 mesi precedenti, mai denunciati.

Dichiarazioni decisive, a giudizio della pm Alessia Menegazzo, per inquadrare "la personalità dell’indagato e il tessuto relazionale, all’interno del quale l’omicidio si colloca come ultimo evento tragico in un climax ascendente di vessazioni e violenza". In particolare, aggiunge il magistrato nel provvedimento di fermo, la testimonianza del quarantenne consentirà agli investigatori delle Volanti "di ricostruire in modo cristallino il rapporto possessivo e violento intercorso tra l’indagato e la persona offesa, facendo luce sulle possibili ragioni che hanno spinto l’uomo al gesto omicidiario da tempo espresso con minacce di morte e organizzato procurandosi una copia delle chiavi dell’appartamento all’insaputa della vittima". Pamela e Francesco sono stati insieme dal 2019 al 2022, ma la fine della relazione non ha interrotto i rapporti tra i due. Pian piano, l’ex modella bergamasca si apre sempre di più con l’imprenditore, riferendogli quello che le succede giorno dopo giorno.

Dall’inizio della storia con Soncin al trasloco immediato a casa di lui, a Cervia. L’uso da parte del cinquantaduenne di "oppiacei e cocaina" e la terra bruciata attorno alla persona che diceva di amare. Gli ematomi sulle braccia notati da un amico e l’aggressione in un albergo dell’isola d’Elba, risalente all’estate 2024, quando Soncin avrebbe aggredito Pamela con calci e pugni, per poi cercare di buttarla giù dal balcone urlando "Ti ammazzo". La gita annullata alla Mostra internazionale del cinema di Venezia, programmata dalla coppia a settembre e annullata per la presenza di un fotografo contattato dalla ventinovenne per alcuni scatti e sgradito a Soncin: "Le strappava i vestiti, colpendola con vari pugni e cercando di accoltellarla, minacciandola di morte". Da quel momento, Francesco decide di interrompere i rapporti con la ex, ma ad aprile 2025 è lei a ricontattarlo: "Non sapeva più a chi chiedere aiuto". I due ricominciano a sentirsi con frequenza: la donna utilizza l’accortezza di inviare messaggi effimeri (con cancellazione automatica dopo un determinato numero di ore) per evitare che il cinquantaduenne la scopra.

"Circa ogni 20 giorni avvenivano episodi di violenza fisica", informa Francesco. Un giorno, Soncin videochiama Pamela e le mostra la casa della madre: "Se mi lasci, la uccido". Il 9 maggio, si presenta sotto casa, si fa aprire il cancello da una vicina e sale al secondo piano: Pamela non gli apre e chiama le forze dell’ordine. Appena arriva la polizia, il cinquantaduenne accetta di andarsene; la donna viene invitata a sporgere querela in commissariato, ma ciò non avverrà. Come le altre volte. Ad agosto, Soncin minaccia ancora la compagna: stavolta ha in mano una pistola, almeno stando al resoconto che lei farà a Francesco. È iniziata l’escalation che avrà il suo tragico epilogo alle 21.50 di martedì.

Nicola Palma Marianna Vazzana