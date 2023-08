Il quarto arresto di Trump a Atlantaquattro: la foto segnaletica diventa gadget e t-shirt

ATLANTA

Quattro incriminazioni con altrettanti arresti, l’ultimo con tanto di foto segnaletica e rilevamento delle impronte digitali, come un criminale comune: è l’imbarazzante biglietto da visita di Donald Trump, per ora indiscutibilmente il principale candidato repubblicano alla Casa Bianca, dopo la sua resa sotto le telecamere al blindatissimo carcere di Atlanta nel procedimento per aver tentato di sovvertire il voto in Georgia nel 2020. Un penitenziario famigerato per il suo sovraffollamento, le sue violenze e le sue morti sospette ma dove ha evitato la cella grazie ad una cauzione da 200 mila dollari e a divieti severi di parlare con testi e co-imputati o di minacciarli, anche via social. Nessuno sconto però sulla prassi dell’arresto, neppure su quella foto segnaletica col timbro dell’ufficio dello sceriffo che macchia l’immagine di chiunque. Ma che il tycoon, arrivato dalla sua residenza di Bedminister dopo l’ennesimo cambio d’avvocato e protagonista del solito show, intende vantare con orgoglio trasformandola in icona del suo martirio politico-giudiziario e in gadget elettorale (il primo saranno le t-shirt).

Sia Trump sia Rudolph Giuliani hanno dichiarato battaglia contro "una giustizia politicizzata" e una procuratrice, la democratica Fani Willis, "corrotta". A dare manforte al tycoon e ai suoi correi i repubblicani alla Camera, che hanno avviato una indagine sulla pm per accertare se si sia coordinata con il dipartimento di Giustizia e abbia usato fondi federali, evocando timori di azioni "politicamente motivate". Il quarto arresto di Trump arriva all’indomani del primo dibattito presidenziale repubblicano in tv, che il tycoon ha tentato di boicottare con un’intervista pre-registrata all’amico Tucker Carlson trasmessa su X alla stessa ora. Un botta e risposta compiacente dove ha ribadito la tesi delle "elezioni truccate".