Il profumo dei soldi Depp firma un accordo record Venti milioni per lo spot di Dior

di Patrizia Tossi

È l’accordo più ricco di tutti i tempi quello siglato da Johnny Depp con Dior, un contratto da 20 milioni di dollari per la campagna pubblicitaria del profumo Sauvage. Nulla può scalfire l’immagine dell’attore, nemmeno la spinosa causa legale contro l’ex moglie Amber Hear. E, se Hollywood ha risposto con freddezza al verdetto della giuria, che ha condannato Amber a pagare oltre 10 milioni per averlo accusato di violenze domestiche, nel mondo della pubblicità la sua immagine sta volando alto. Non solo Dior non ha mai interrotto lo spot pubblicitario di Sauvage, ma ha rilanciato l’offerta per tenersi stretto la star.

E questo perché le vendite dell’eau de toilette Dior Sauvage sono salite alle stelle, proprio grazie "all’immagine di Johnny Depp" che ha portato a "un notevole successo" del brand, stando a quanto riferito da Bernard Arnault, il Ceo della società madre di Dior, LVMH.

La società Range Media Partners per Depp ha negoziato un accordo commerciale senza precedenti nel mondo dei profumi maschili, destinato a cambiare le regole delle sponsorizzazioni. Perfino il succoso cachet di Robert Pattinson sembra al ribasso, visto che il vampiro della saga di Twilight incassa solo (si fa per dire) 12 milioni di dollari per promuovere il profumo Dior Homme. Oppure i 7 milioni accordati a Brad Pitt per promuovere Chanel N. 5. E ancora, il contratto triennale stipulato da Chris Pine, che incassa dai 2 ai 4 milioni all’anno per essere l’uomo immagine dell’eau de toilette Armani Code.

I soldi non sono l’unico vantaggio per Johnny Depp. La cifra record potrebbe, infatti, creare un affetto volano sulla carriera dell’attore, da tempo malvisto da Hollywood. Dopo la pubblicazione dell’editoriale di ‘The Sun’, in cui Depp era stato definito un "picchiatore di mogli", lo star system aveva reagito con freddezza. "Era impossibile procurargli un film presso uno studio cinematografico", aveva ammesso tempo fa il suo agente.

Tant’è che, per tornare con un ruolo da protagonista è volato fino in Francia per girare la pellicola ‘Jeanne du Barry - La favorita del re’, al fianco di Maïwenn nel doppio ruolo di protagonista e regista. La settimana prossima Depp è atteso sul red carpet della Croisette: il 16 maggio, il suo Luigi XV aprirà il Festival di Cannes. Patrizia Tossi