Il profondo bisogno della libertà

Davide

Rondoni

La Liberazione, cioè? La storia ci documenta, il 25 aprile del ’45, la capitolazione di un regime che aveva assunto modalità e ferocia dittatoriale. Il conflitto e la guerra di Liberazione sono ancora una ferita aperta che scalda gli animi, come si vede nel teatro politico di questi giorni. Ma la parola ’liberazione’ oggi cosa ci dice? Di che liberazione parliamo, di quella di ieri? Una liberazione nel passato interessa, al di là delle celebrazioni? Già Pasolini, tanto omaggiato quanto poco ascoltato, negli anni Settanta avvertiva che le categorie storiche di fascismo e antifascismo erano inapplicabili nella contemporaneità. E si scagliava contro una nuova dittatura dissacrante i cui tratti oggi sembrano stranamente interessare meno di quelli del vecchio. Di recente il Censis ha descritto gli italiani come un popolo di ’malinconici’. Non proprio gente che sprizza energia di libertà, insomma.

Tra epidemie e ipercontrollo tecno-burocratico ci siamo dimenticati la libertà? Non si può usare la parola liberazione fermandoci sul piano della storia politica. Si rischia così di deprimerla, svuotarla nella contesa invece che farne una parola-energia, una parola che inquieta e movimenta, una parola che davvero interessa oggi. C’è invece bisogno di molta liberazione oggi. E la prima cosa da liberare è proprio, sembra strano, la libertà. I nostri ragazzi sono confusi su cosa sia. Bisogna liberare la vera libertà da una falsa libertà che la sequestra. Oggi c’è la dittatura di una certa idea di libertà, intesa come dominio del consumo e del desiderio individuali su tutto. L’io ebbro di possibilità illimitate è l’uomo liberato? No, e lo si vede dalla poca energia vitale in circolo. La libertà non è aver tutto a disposizione ma l’energia che rende disponibili alla vita. Discutiamo davvero di liberazione allora?