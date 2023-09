Il prof negazionista della Shoah "È reato solo se incita all’odio"

Il negazionismo è reato solo se incita all’odio razziale. È il senso della richiesta di archiviazione, accolta dal gip, per Pietro Marinelli (foto), professore di un Itis di Milano che a gennaio ha interrotto uno spettacolo teatrale sulla Shoah davanti a 200 studenti. Il docente, quando sono stati citati i numeri dello sterminio nazista, ha urlato: "Questa non è la verità. Non è storia ma ideologia. La verità è che 6 milioni di morti li ha avuti la Germania coi bombardamenti". Parole simili, è stato accertato, non erano mai state pronunciate prima dall’uomo e quindi non rientrano nella propaganda antisemita, aggravata se effettuata con il negazionismo.