Il processo per stupro. Grillo jr attende la sentenza. L’accusatrice vuole esserci

di Alessandro d’Amato

Oggi o domani, quando i giudici leggeranno il verdetto, vorrebbe esserci anche lei. E sarebbe la prima volta che la ragazza italo-norvegese che accusa Ciro Grillo, Edoardo Capitta, Francesco Corsiglia e Vittorio Lauria si mostra in pubblico. A meno che i giudici non decidano diversamente e chiudano le porte anche per l’ultimo atto. "Mi ha chiesto di venire qui per ascoltare la lettura della sentenza. Ci sto pensando", ha detto la sua avvocata Giulia Bongiorno. Dopo la fine delle controrepliche degli avvocati il tribunale presieduto da Marco Contu si ritirerà in camera di consiglio.

LA REPLICA DEL PM

Ieri è stata la volta delle repliche dell’accusa, con il procuratore Gregorio Capasso che ha chiesto la condanna di tutti e quattro gli imputati a nove anni di reclusione. Nessuno di loro era presente in aula. "Vi invito ad individuare la vera chiave di lettura di questo processo: l’inattendibilità del racconto dei ragazzi, che hanno adattato la loro versione temporale a seconda delle indagini. Mentre la ragazza ha sempre ripetuto le stesse cose, la sua versione è sempre la stessa", ha detto Capasso al collegio. "La ragazza lo ha detto subito, al risveglio. Ha detto alla sua amica: "Mi hanno violentato tutti". È la prima cosa che dice, si è svegliata cosi la ragazza. Al di là della denuncia fatta otto giorni dopo", ha concluso.

BONGIORNO: LEI UMILIATA

"La mia assistita non è una ninfomane, non è una disagiata, non è una Maga Circe che ammalia i suoi uomini e li trasforma – anziché in animali – in imputati con le sue denunce", ha detto Bongiorno nello spazio riservato alla parte civile – . È una ragazza che è stata umiliata e massacrata e, anziché scappare via, con il suo dolore, come fanno molte, ha scelto di denunciare, pur consapevole di quello che le sarebbe successo. Una foto in topless sarebbe incompatibile con un trauma?", si è chiesta provocatoriamente. "Quando c’è una violenza sessuale si muore dentro, ma tutte le vittime cercano di nascondere quanto subito e di vivere la loro vita di prima. Quando un uomo penetra una donna contro la sua volontà, penetra anche la sua anima. Le donne si sentono umiliate, sporche e perdono l’autostima", ha concluso.

LA VICENDA

Silvia (il nome è di fantasia, ndr), all’epoca 19enne e oggi 25enne, accusa i quattro amici di averla stuprata in gruppo nella notte tra il 16 e il 17 luglio 2019 nella villetta di proprietà della famiglia Grillo a Porto Cervo, dopo averli conosciuti al Billionaire di Flavio Briatore. La sua amica dormiva sul divano quando tre dei quattro accusati hanno scattato accanto a lei fotografie a sfondo sessuale, che sono costate uno dei due capi d’imputazione. Soltanto uno di loro, Francesco Corsiglia, ha ammesso di aver avuto un rapporto sessuale con la ragazza sostenendo che lei fosse consenziente.

LE CONTROREPLICHE

Nel pomeriggio sono cominciate le controrepliche dei difensori. "Una vittima di violenza se vuole scappare, scappa. Siamo all’interno di un appartamento, in mezzo a un comprensorio pieno di persone", ha detto l’avvocato Ernesto Monteverde, legale di Edoardo Capitta. "Non si può dire che quella ragazza era passiva. Lei stessa dice "Ero ubriachissima", è un giustificare una condotta", ha concluso.