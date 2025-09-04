Il processo a Grillo jr. Lutto per il giudice, rinviata la sentenza

L’udienza conclusiva del processo a Ciro Grillo e ai suoi amici per stupro di gruppo è stata rinviata a lunedì 22 settembre a causa del lutto che ha colpito il presidente del collegio dei giudici di Tempio Pausania Marco Contu. Il figlio 22enne è morto due giorni fa a Roma nel pomeriggio dopo essere finito sotto le rotaie della metro B San Paolo a Roma. Tra le ipotesi della polizia che indaga sul decesso anche quella del gesto volontario: dai frame della videosorveglianza si vedrebbe il giovane finire sui binari e sembrerebbero non esserci responsabilità da parte di altre persone. Proprio il lutto del presidente del Tribunale l’udienza è stata rinviata, nonostante Contu si fosse reso disponibile a presiedere l’udienza anche oggi.

IL CORDOGLIOL’annuncio del lutto è stato dato in aula dalla giudice a latere Marcella Pinna, insieme all’altro togato Alessandro Cossu. Contu avrebbe dovuto prendere le funzioni l’8 settembre come giudice al tribunale di Asti. Per questo durante l’udienza la giudice ha ipotizzato la volontà della presidente del tribunale Caterina Interlandi di spostare a oggi l’ultimo atto, causando le proteste delle difese: l’avvocato Alessandro Vaccaro (difensore di Vittorio Lauria) ha fatto le condoglianze al giudice e poi ha annunciato il rifiuto di tutti i difensori a parlare per protesta. Interlandi, raggiunta successivamente dall’agenzia di stampa Ansa, ha parlato di "polemiche inutili".

IL RINVIO"La perdita di un figlio per un padre è la cosa più dolorosa che possa capitare. Il 22 faremo quello che avremo dovuto fare oggi sperando che nel frattempo il presidente si sia ripreso. Sinceramente non riuscirei neanche a pensare di chiedere ad un padre a chi è morto un figlio di venire in udienza oggi o domani", ha detto Vaccaro. "Abbiamo apprezzato il senso del dovere del presidente Contu ma proprio per questo abbiamo detto ‘no grazie’", ha fatto sapere l’avvocata Giulia Bongiorno, che rappresenta la studentessa italo-norvegese. La vittima della presunta violenza non era presente in tribunale, ma non si esclude che possa partecipare all’udienza del 22 settembre prossimo, riservata alle controrepliche dei difensori prima della decisione del collegio. Per Grillo, Lauria, Francesco Corsiglia ed Edoardo Capitta, anche loro non presenti in aula, il pubblico ministero Gregorio Capasso ha chiesto una condanna a 9 anni. La vicenda giudiziaria risale al 16 luglio 2019.