Il principe reietto La solitudine di Harry relegato in terza fila Il fantasma di Lady D

di Viviana Ponchia

Harry arriva per ultimo, va via per primo, viene relegato in terza fila con lo zio Andrea coinvolto in scandali sessuali e quindi retrocede di un posto rispetto al funerale della nonna Elisabetta. Figlio del re, non più "working royal". Sul banco dei cattivi. Un alieno fulvo e di colpo adulto che distribuisce a casaccio qualche "goodmorning" di circostanza. Il principe in disgrazia senza moglie, rimasta a casa, anche se una leggenda metropolitana dell’ultima ora voleva Meghan in giro per Londra in incognito, questo è il prezzo per avere fatto indispettire gli inglesi. L’invitato radioattivo con addosso le 540 pagine dell’autobiografia Spare che lo ha definitivamente scaraventato fuori dall’orbita della Corona (e gli occhi di tutti) lo sa: è un sorvegliato speciale.

È solo. Ma chi avesse voglia di guardare oltre la pompa di Westminster vedrebbe che lì, appeso al suo braccio, lungo le forche caudine di una navata che sembra non finire mai, c’è un fantasma. È Lady Diana, la grande assente, la sua mamma. E hanno bisogno l’uno dell’altra per assistere all’incoronazione della regina, l’incubo condiviso da entrambi e patito dal figlio come figura letterariamente maldisposta. I presenti in tenuta di gala non hanno dimenticato cosa ha scritto nel memoir il ragazzo impertinente: "Ricordo di essermi chiesto se sarebbe stata crudele con me, se si sarebbe comportata come tutte le matrigne cattive delle storie". Sanno che la ritiene in qualche modo responsabile di come è andata a finire: "È stata lei la chiave del fallimento del matrimonio dei miei genitori".

Sotto sotto, forse, ammirano il coraggio di avere definito Camilla Parker Bowles "colei che ha lastricato la strada di cadaveri" pur di prendere il posto che ha preso. Prima "solo cattiva", poi "anche pericolosa". E quella supplica al papà, fatta assieme al fratello William che oggi però cammina nella luce: "Noi la accettiamo. Ma non sposarla. State insieme e basta". Guardali ora mentre pronunciano i voti. Guarda lui che guarda lei, "l’usurpatrice", la terza persona nel matrimonio di sua madre, la regina. In tenuta civile di gala con decorazioni al petto, Harry concede un mezzo sorriso, ma dentro chissà. È il primo contatto con la famiglia reale al completo dopo l’uscita del libro in cui attacca tutti. Ma gli va meglio rispetto al principe Andrea, con gli schizzi di fango dell’affare Epstein ancora attaccati all’abito dell’ordine della giarrettiera, fischiato vicino a Trafalgar Square.

Arriva all’ultimo minuto Harry, su un volo dell’American Airlines mescolato ai comuni mortali. Passa la notte al Frogmore Cottage, proprietà nel parco di Windsor che la regina Elisabetta gli aveva dato come dono di nozze ma che adesso re Carlo rivuole indietro per metterci Andrea. Siede nelle retrovie, anche se come quinto nella linea di successione al trono gli spetterebbe il posto in prima fila accanto al fratello. Non si affaccia al balcone di Buckingham Palace e riparte subito dopo l’incoronazione perché suo figlio Archie compie quattro anni e non può spegnere le candeline senza un papà che di assenze, traumi e tradimenti se ne intende.