Il principe Harry torna a Londra (a sorpresa) In aula contro il Daily Mail: "Così ci spiava"

È rarissimo che un membro di casa Windsor si presenti in un tribunale ma il principe ribelle Harry, emigrato negli Usa con la consorte Meghan dopo il traumatico strappo del 2020 dalla famiglia reale, a sorpresa ha scelto di scendere in campo di persona nella sua guerra contro i tabloid del Regno Unito e un gruppo editoriale in particolare: l’Associated Newspapers Limited (Anl), che pubblica il Daily Mail e il Mail on Sunday, denunciato dinanzi alla giustizia dell’isola per presunte "gravi" intercettazioni illegali nell’ambito di una sorta di class action promossa a fine 2022 da una mezza dozzina di vip. Fra loro, oltre al principe, ci sono Elton John, anch’egli presente all’udienza di ieri all’Alta corte di Londra, le attrici Liz Hurley e Sadie Frost, oltre a parlamentari in carica ed ex.

Il duca di Sussex, al suo primo viaggio nel Regno dopo l’uscita nei mesi scorsi di ‘Spare’, l’esplosiva autobiografia bestseller contenente rivelazioni imbarazzanti sulla Royal Family, è arrivato in taxi davanti alla sede delle Royal Courts of Justice, ha rivolto cenni di saluto mostrandosi relativamente rilassato e sorridente. Ma nei documenti consegnati alla corte si dice "inorridito" per l’intrusione sistematica compiuta dagli investigatori assoldati dal gruppo editoriale in cerca di informazioni riservate da pubblicare sui tabloid. Fra le vittime di intercettazioni e altri metodi del genere, secondo i legali di Harry, c’è anche suo fratello, il principe William, su cui aveva concentrato le sue attenzioni l’investigatore privato Glenn Mulcaire.

Nel mirino erano finiti anche gli attori Hugh Grant e Jude Law, oltre all’ex presidente dei libdem Sir Simon Hughes. Nei documenti presentati dal secondogenito di re Carlo III si legge anche che le presunte attività del Mail sono un "grande tradimento alle promesse fatte dai media per migliorare la loro condotta dopo la tragica e prematura morte di sua madre, la principessa Diana, nel 1997". Lo studio legale Hamlins, che rappresenta i denuncianti, sostiene di avere a disposizione "prove inconfutabili" di azioni "criminali" commesse dal Mail per anni. L’Anl respinge le accuse come "assurde calunnie orchestrate" e anche le analogie con lo scandalo che una decina di anni fa investì nei tribunali del Regno il gruppo editoriale di Rupert Murdoch e portò alla chiusura del tabloid News of the World.