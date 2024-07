Il principe George compie 11 anni. Foto e auguri social di William e Kate. Festeggiamenti nel castello di Windsor

Un’immagine sorridente, con l’espressione di un ragazzino più maturo, ritratto in bianco e nero. È la foto diffusa sul profilo di Kensington Palace dall’erede al trono William e da sua moglie Kate per gli auguri al loro primogenito George, che ieri ha compiuto 11 anni. La ricorrenza arriva nel pieno di un anno segnato da problemi e angosce, come la doppia diagnosi di cancro resa nota dal 75enne re Carlo III e da Kate, che resta alle prese con gli effetti di una pesante terapia oncologica, anche se di recente è ricomparsa sulla scena a Wimbledon. "Auguriamo oggi al Principe George un 11esimo compleanno molto felice!", scrivono sotto la foto i principi di Galles, suoi genitori, secondo la formula di rito. Il giovane futuro sovrano verrà festeggiato in privato, nella residenza di famiglia adiacente al castello di Windsor.