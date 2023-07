Il primo Sos in Antartide "Sciolta calotta glaciale grande come l’Argentina"

Mentre l’emisfero settentrionale è soffocato da un’ondata di caldo estivo da record, molto più a Sud, nel cuore dell’inverno, viene infranto un altro record climatico: il ghiaccio marino antartico è sceso ai minimi senza precedenti per questo periodo dell’anno. Lo scrive l’emittente americana Cnn, secondo cui a metà luglio, il ghiaccio marino dell’Antartide era di 2,6 milioni di chilometri quadrati al di sotto della media registrata dal 1981 al 2010, un’area grande quasi quanto l’Argentina o gli stati del Texas, California, New Mexico, Arizona, Nevada, Utah e Colorado messi insieme. Ogni anno, infatti, il ghiaccio marino antartico si riduce ai livelli più bassi verso la fine di febbraio, durante l’estate del continente. Poi, si ricostruisce durante l’inverno. Ma quest’anno gli scienziati hanno osservato qualcosa di diverso, come riporta la Cnn. Il ghiaccio è di circa 1,6 milioni di chilometri quadrati al di sotto del precedente minimo invernale stabilito nel 2022, secondo i dati del National Snow and Ice Data Center (NSIDC). Il fenomeno è stato descritto da alcuni scienziati come eccezionale e fuori dagli schemi: "Qualcosa di così raro che le probabilità sono che accada solo una volta ogni milioni di anni". Il direttore del dipartimento di Scienze del sistema Terra e tecnologie per l’ambiente del Cnr, Fabio Trincardi, commenta la novità: "Fino a dieci anni fa si pensava, sbagliando, che almeno l’Antartide fosse immune da queste destabilizzazioni ma oggi la riduzione del ghiaccio marino fa pensare a conseguenze gravi per l’ecosistema, con pinguini e foche che ad esempio si troverebbero senza casa, e il più probabile attacco dellecorrenti oceaniche superficiali e intermedie sempre più calde". "Io dico no all’allarmismo ma la situazione va tenuta d’occhio", dice la glaciologa dell’Istituto di Oceanografia e Geofisica sperimentale (Ogs) di Trieste, Florence Colleoni, che ha compiuto due missioni di ricerca in Antartide a bordo della nave oceanografica Laura Bassì.