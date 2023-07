Il presidente dell’Anm: "Nessun veto alla riforma. Dialogo senza forzature, seguendo la Costituzione"

Presidente Santalucia, dopo settimane di scontro è possibile far ripartire il dialogo con il governo sulla giustizia?

"Per quanto riguarda l’Associazione nazionale magistrati – sottolinea netto Giuseppe Santalucia, numero uno dell’Anm – un dialogo, inteso come nostra piena disponibilità a confrontarci su proposte di riforma del sistema giudiziario, non è mai venuto meno. Abbiamo avvertito la necessità di prendere la parola per chiarire che i magistrati italiani, tutti, senza distinzioni, sono fedeli al giuramento sulla Costituzione, che li vuole imparziali e del tutto estranei alle logiche dello scontro tra le fazioni politiche. Una necessità di chiarimento che è sorta da alcune dichiarazioni affidate a note di agenzia e comunicati stampa ministeriali che, ove lasciati senza risposta, avrebbero ben potuto disorientare oltre misura la pubblica opinione".

Giuseppe Santalucia è nato nel 1964 ed è entrato in magistratura nel 1989

Eppure, giuristi e anche magistrati di primo piano, come Cassese e Violante, accusano l’Anm di corporativismo.

"È una accusa che non risponde minimamente al vero. Ai magistrati, come funzionari dello Stato e per quel che riguarda i loro diritti di status, non importa nulla, ad esempio, se si mantiene o se si abolisce il reato di abuso di ufficio. Al più, anzi, potrebbe tradursi in un pur modesto vantaggio in termini di risparmio di energie ed eliminazione di qualche procedimento. Si tratta piuttosto di interventi che l’Anm fa non per interessi di corporazione ma quale soggetto collettivo che ha nel suo Statuto l’impegno per riforme del sistema giudiziario pienamente rispondenti ai valori espressi dalla Costituzione e capaci di elevare la qualità del servizio giustizia".

Ma perché è così complicata una organica riforma della giustizia in Italia?

"Tengo a precisare che questo governo, allo stato, non sta proponendo una organica riforma della giustizia. Si consideri, però, che la giustizia è un cantiere sempre aperto di riforme, che si susseguono da varie legislature. Forse sarebbe il momento di allentare la pressione riformatrice e impegnarsi a far funzionare le tante riforme già varate".

Passiamo al merito: come valuta l’ipotesi ultima di intervenire sul concorso esterno per associazione mafiosa?

"Una idea che a me pare alquanto improvvisata che, come alcune altre già espresse dal ministero, sembra non tenere conto della evoluzione degli anni passati anche in termini di una sempre più affinata elaborazione giurisprudenziale diretta a una soddisfacente tipizzazione dei comportamenti penalmente rilevanti. Ancora una volta una proposta abolizionista che lascerebbe impunite, ove approvata, condotte assai gravi. Quando e se diverrà proposta concreta, potremo articolare rilievi più puntuali e argomentati".

Passiamo alla cancellazione dell’abuso d’ufficio: si obietta che tiene sotto scacco sindaci e dirigenti pubblici paralizzando l’azione della pubblica amministrazione a fronte di pochissime condanne.

"Si dice questo perché si ha in mente la norma precedente alle ultime riforme. Con un intervento di qualche anno fa il legislatore ha di molto ristretto gli ambiti operativi della incriminazione, evitando il rischio, forse con scelte di eccessiva delimitazione del campo applicativo, di un sindacato del giudice penale sulla discrezionalità amministrativa. L’eliminazione del reato ci esporrebbe a sicuri rilievi in sede di Unione europea perché alcuni atti normativi sovranazionali impongono agli Stati di incriminare lo sfruttamento a fini personali di un ufficio pubblico".

La stretta sulle intercettazioni è un altro capitolo caldo: come la valuta?

"Il disegno di legge cosiddetto Nordio non riduce gli spazi delle intercettazioni; si occupa, piuttosto, del regime di pubblicabilità dei risultati delle operazioni di intercettazione. Ma ciò lo fa alterando un equilibrio già trovato dal legislatore dell’ultima riforma – mi riferisco alla riforma del 2018 poi aggiustata non sempre in meglio nel 2020 – che aveva contemperato in modo soddisfacente il diritto di informare e di essere informati con il diritto alla riservatezza di quanti, imputati e no, sono coinvolti nell’accertamento penale. Si è già stabilito che le intercettazioni che un giudice, nel contraddittorio tra le parti, ha ritenuto non rilevanti per l’accertamento non entrano nel fascicolo processuale, restano nell’area del segreto, la cui violazione comporta pesanti sanzioni penali per chi lo viola".

Dunque, che cosa cambierebbe con l’intervento riformatore?

"Il disegno di legge cosiddetto Nordio interviene sul punto e rende pubblicabili soltanto quelle intercettazioni che non solo siano state già ritenute rilevanti da un giudice ma che un giudice abbia citato in un provvedimento da lui emesso. Si tratta di un eccesso di limitazione del diritto all’informazione: si preclude in tal modo la conoscenza di un dato probatoriamente rilevante sol perché un giudice non abbia ritenuto di farne menzione. È uno sbilanciamento a favore del diritto del privato in danno del diritto collettivo a conoscere quel che avviene nei processi penali".

Si punta anche a tutelare coloro che ricevono avvisi di garanzia, per evitare danni reputazionali.

"Opportuno il riferimento in informazione di garanzia anche a una sommaria descrizione del fatto per il quale si procede. Rendere non pubblicabile l’informazione di garanzia potrebbe rivelarsi cautela inutile, perché anche senza la pubblicazione dell’atto emesso dall’Autorità giudiziaria si potrà dare notizia del fatto che una informazione di garanzia è stata emessa".