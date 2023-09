Il presidente della Milano-Serravalle sfreccia a 150 all’ora in tangenziale. Poi posta il video sui social network

Il presidente della concessionaria autostradale Milano-Serravalle, Beniamino Lo Presti, ha pubblicato sui suoi profili social un video, poi rimosso, che lo riprende mentre guida a 150 km all’ora in Tangenziale Nord di Milano, dove il limite è di 90, commentando con le parole "Un leggero momento di entusiasmo in auto". Sui social è subito esplosa la polemica legata al suo ruolo istituzionale e al fatto che nel corso dell’estate era stato tra i principali fautori di una campagna di sensibilizzazione dell’azienda sulla guida sicura. Dopo le scuse di Lo Presti, sempre via social, sono arrivate anche le prime reazioni politiche, con il capogruppo Pd in Regione Lombardia, Pierfrancesco Majorino: "Dovrebbe seriamente riflettere sul suo comportamento e valutare con che credibilità è in grado di continuare a svolgere la sua funzione".