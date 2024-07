Il presidente Biden sempre più solo. Donatori e alleati Nato in coro: "Lasci"

Joe Biden è sempre più solo. Nonostante il più anziano presidente della storia americana continui a insistere di non voler mollare la corsa alla Casa Bianca, aumentano le pressioni dei donatori e alcuni vertici del partito che gli chiedono di farsi da parte prima che sia troppo tardi. E anche i partner della Nato, che tra qualche giorno si riuniranno a Washington per il vertice dell’Alleanza, cominciano a dubitare che il commander-in-chief possa portare avanti la campagna e sconfiggere Donald Trump. Dopo il co-fondatore di Netflix, Reed Hastings, l’emorragia di fondi sembra non fermarsi. Abigail E. Disney, cineasta erede della famiglia reale dell’intrattenimento, ha avvertito che la campagna di Biden e i comitati che la sostengono "non riceveranno un altro centesimo da me fino a quando non stringeranno i denti e lo sostituiranno".