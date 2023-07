Il presidente americano oggi in Inghilterra: incontra re Carlo III Tappa finale a Helsinki

Joe Biden (nella foto) vola in Europa per il summit Nato di Vilnius, un nuovo test sulla sua leadership e sull’unità degli alleati, che rischia di essere minata dalle divisioni sul percorso d’ingresso di Kiev nell’Alleanza e dal veto di Turchia e Ungheria all’entrata della Svezia. Ma anche dalle critiche alla decisione del commander in chief di inviare le controverse munizioni a grappolo all’Ucraina, bandite da due terzi dei Paesi Nato perché pericolose per la popolazione civile.

Un tour di quattro giorni che comincerà oggi a Londra, dove incontrerà il premier britannico Rishi Sunak a Downing Street e poi Carlo III a Windsor – per la prima volta dopo la sua incoronazione – partecipando a un evento sul clima con filantropi e investitori. Prima di tornare, il presidente americano farà tappa giovedì ad Helsinki, in Finlandia, che in aprile è diventata il 31esimo membro della Nato, mettendo fine al suo storico non allineamento, a causa dell’invasione russa in Ucraina.

Ma l’appuntamento clou è il vertice di domani e mercoledì con i leader della Nato, presente anche la premier Giorgia Meloni. Biden dovrà fare esercizi di acrobazia per evitare crepe. Parlerà pubblicamente almeno due volte durante il suo viaggio in Europa: una dopo il vertice Nato, e un’altra dopo la tappa a Helsinki, dove è previsto un summit Usa-leader nordici.