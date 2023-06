Il populismo è fuori moda Ditelo a Beppe

Gabriele

Canè

È probabile che anche questa volta non l’abbia capito. Anzi, è certo. Il problema di Grillo, infatti, non è l’esternazione sballata sui passamontagna di brigatistica memoria, né la voluta insistenza di ieri per far vedere quanto sia tosto e superiore alle critiche. Neppure il declino del Movimento, in cui non si capisce bene se da fondatore sia diventato addirittura dipendente. Dettagli. Il suo problema vero è ben più grave, profondo, irrisolvibile: Beppe Grillo, il comico che ha cambiato l’Italia, non è più di moda. Non sono più di moda le sue apparizioni a sorpresa, le sue frasi ad effetto che fanno indignare chi aspetta solo l’occasione di indignarsi per uscire da una situazione politicamente scomoda, come D’Amato che ha scritto a Bonaccini per salutare il Pd della Schlein che tuba con Conte e fa finta di niente sulle brigate di cittadinanza. Non è più di moda, perché non lo è più il populismo. La stessa parola sopravvive oramai patetica in qualche editoriale nostalgico, o nei soliti noti dei soliti, irriducibili talk show. Non esiste più il primo e migliore dei populisti, Silvio Berlusconi. Ammesso che lo sia veramente stato. Non esercita più nemmeno Salvini, che si connota per un numero ridotto e misurato di dichiarazioni. La Meloni, poi, non rientra nel genere, e ora si dedica con applicazione al ruolo di padrona di casa. Restano i 5Stelle di Conte, più da pochette che da passamontagna, in parte guariti dalla vecchia patologia di lotta, dopo lunghi anni di governo. Per questo l’ennesimo ritorno di Grillo, più che inquietante sembra polveroso, reperto vintage di un’epoca che guarda dietro e non davanti. Con l’effetto certo di tonificare la fetta di elettorato sempre e comunque radicale. Ma anche di allontanare, azzerare, per ora qualunque ipotesi di alleanze nel centro sinistra, contribuendo a dilaniare un Pd che in materia non ha bisogno di apporti esterni. Per tutto questo, di sicuro, Grillo lassù qualcuno lo ama.